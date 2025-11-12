Как Вам новое оформление сайта? - страница 58
Поражаюсь нетерпению вашему. Ещё по радио бы отправляли :)
глюк с показом иконки перевода в мобильной версии.
нашел как решить проблему, отправил в Сервисдеск.
Суть бага в том, что в мобильной версии значка перевода в реадкторе - нет.
Чтобы он появился, нужно перевернуть телефон - и значок появится.
блок скрывается уже с разрешения 1025px по ширине
почему бы не поменять местами Выравнивание и перевод!
вообще считаю, что кнопка перевода должна стоять на первом месте как раньше!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Alexey Viktorov, 2018.02.22 07:53
Похоже что никто не обращает внимания на проблему, или не понимают о чём речь. Вот видео демонстрирующее проблему:
Ура... Внимание обратили и исправили.
Большое спасибо.
Пропали личный сообщения .
В профиле исчезли сообщения.
Iurii Tokman, 2018.03.07 14:27
В профиле левая колонка, вкладка сообщения - у меня исчезла
посмотрите плиз, может я один такой ?
Хочу цену индюку подкорректировать - не получается. После нажатия сохранить возникает привязанное к кнопке сохранить фигурное окно дополнительного подтверждения, на коем кнопки уже не нажимаются никак.