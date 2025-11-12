Как Вам новое оформление сайта? - страница 58

Artyom Trishkin:
Поражаюсь нетерпению вашему. Ещё по радио бы отправляли :)
))) у меня телефон как второй компьютер.  С компьютера Загрузил и ушел по делам. 
 

глюк с показом иконки перевода в мобильной версии

нашел как решить проблему, отправил в Сервисдеск.


Суть бага в том, что в мобильной версии значка перевода в реадкторе - нет.

Чтобы он появился, нужно перевернуть телефон - и значок появится. 

 

блок скрывается уже с разрешения 1025px по ширине




почему бы не поменять местами Выравнивание  и перевод! 


вообще считаю,  что кнопка перевода должна стоять на первом месте как раньше!  

 
с ipad на странице в режиме мобильный вариант сайта, нельзя посмотреть код во вкладке, добавьте в мобильную версию сайта просмотр кода или ссылку - открыть полную версию сайта
 

Как Вам новое оформление сайта?

Alexey Viktorov, 2018.02.22 07:53

Похоже что никто не обращает внимания на проблему, или не понимают о чём речь. Вот видео демонстрирующее проблему:



Ура... Внимание обратили и исправили.

Большое спасибо.

 
Пропали личный сообщения .
 
Vladislav Andruschenko:
Пропали личный сообщения .

В профиле исчезли сообщения.

Iurii Tokman, 2018.03.07 14:27

В профиле левая колонка, вкладка сообщения - у меня исчезла

посмотрите плиз, может я один такой ?


 

Хочу цену индюку подкорректировать - не получается. После нажатия сохранить возникает привязанное к кнопке сохранить фигурное окно дополнительного подтверждения, на коем кнопки уже не нажимаются никак.   

 
Сейчас все заработало. Поставил новые цены.  
 
Как теперь в личных сообщениях передавать файлы?
