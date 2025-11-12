Как Вам новое оформление сайта? - страница 92

Volodymyr Zubov:

У всех картинка с профиля исчезла или только у меня после обновления Win10?



У всех.

 
они просто переработали этот блок...

 
А этот расчёт вообще загадочный 

 

А что звездочки означают?


 
Vitaly Muzichenko:

А этот расчёт вообще загадочный 

да, там всё загадочно( теперь, у меня скайп не виден. 
И с друзьями загадка) кнопка друзья есть, дружить нельзя))

 
вау - теперь можно подробную статистику и не только свою можно посмотреть и изучить, всё открыто, заходи, смотри, настройки приватности очевидно тут уже не помогут или их тоже будут дорабатывать?
 
Предполагаю, что звездочки - это средняя совокупная оценка по всем сервисам, где можно ставить оценку...
 
не выходит... В скобках, похоже, общее количество оценок, у меня стоит (10), но по факту у меня явно больше десяти оценок...

 
Так и пенсионный возраст тоже не правильно указывается.

 
а где теперь кнопка Всех сообщений? подскажите пожалуйста
