Как Вам новое оформление сайта? - страница 92
У всех картинка с профиля исчезла или только у меня после обновления Win10?
У всех.
они просто переработали этот блок...
А этот расчёт вообще загадочный
А что звездочки означают?
А этот расчёт вообще загадочный
да, там всё загадочно( теперь, у меня скайп не виден.
И с друзьями загадка) кнопка друзья есть, дружить нельзя))
Предполагаю, что звездочки - это средняя совокупная оценка по всем сервисам, где можно ставить оценку...
не выходит... В скобках, похоже, общее количество оценок, у меня стоит (10), но по факту у меня явно больше десяти оценок...
Так и пенсионный возраст тоже не правильно указывается.