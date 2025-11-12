Как Вам новое оформление сайта? - страница 121

Vitaly Muzichenko #:

Мне один товарищ четыре раза "стучался" в друзья, а оказалось, что это сбой, который идет еще со времени когда лички ремонтировали.
Наверное, и тут тоже самое.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Я не выступаю за ограничение свобод, а лишь хочу создать комфортную среду для удовлетворения двух разных потребностей комьюнити - личное общение с коллегами (друзья) и продвижение рекламы.

У меня нет времени и желания использовать какие либо другие социальные сети для общения.

По сути сервис Друзья объединяет в себе контакты интересных и полезных людей, с кем то общаешься часто и испытываешь эмоциональную потребность в общении, а с кем то очень редко, но продуктивно. Список - записная книжка и я не хочу из неё делать желтые страницы.

К сожалению Ваша комфортная среда может быть далеко не всем комфортна и понятна. Должен быть выбор в котором учитываются мнения разных групп людей. Как это разграничить я уже писал.

 
Vitaly Muzichenko #:

Хм. У меня эта тетка тоже в друзьях. Но я ей запретил спам показывать, поэтому даже не знал, что такая есть
 

Рекомендованный размер обложки в блогах 800x200, в в профиле отображается размер 760x190. Это приводит к небольшому замыливанию картинки при сжатии.

Ну и респонсив сжимает картинку исключительно по ширине, но логичнее по диагонали.

 

зачем подсказка поиска на китайском языке, раньше такого не было

сомнительно, что пора уже учить китайский находясь в русскоязычной части форума

 
Pavel Verveyko #:

К сожалению Ваша комфортная среда может быть далеко не всем комфортна и понятна. Должен быть выбор в котором учитываются мнения разных групп людей. Как это разграничить я уже писал.

Так и Ваш вариант не нравится мне " ps логичнее было, не ограничивать количество заявок в сутки каждому пользователю, а сделать так - заявку можно отправить, одному человеку только один раз, но сообщение при этом можно написать. (1 раз пригласили.. вы отказали и всё.. пригласить больше нельзя) ", я мог случайно отказать человеку на автомате или пообщавшись понял, что человек интересный, или этот человек побывал в роли исполнителя по моему ТЗ и мне теперь нужно с ним и дальше поддерживать отношения.

Просто, как Вы сами признались, у Вас нет опыта продуктивного использования этого сервиса, поэтому не до конца продуманное предложение.

Я в первую очередь за то, что бы убрать рекламу и рутину в виде оформления отказов. Самый простой вариант, сделать возможность создания подгрупп, или пяток готовых групп, куда можно рассортировать лиц, я бы сделал сразу группу "Спамеры" и туда отправлял всех сомнительных личностей с отключением рекламы от них.

 

Проблема с письмами на e-mail только у меня, или у всех?

Последнее письмо было 28.09

Папка спам пустая.

 
Vitaly Muzichenko #:

Проблема с письмами на e-mail только у меня, или у всех?

Последнее письмо было 28.09

Папка спам пустая.

На мой  e-mail письма приходят.

 
Vitaly Muzichenko #:

Проблема с письмами на e-mail только у меня, или у всех?

Последнее письмо было 28.09

Папка спам пустая.

Нормально все. 
Рекомендую также проверить место в ящике. 
У меня часто забиваются 2 гб писем и почта не приходит. И никаких сообщений о том, что почта забита. 
Приходится чистить письма, после этого все ок. 
 
Vladislav Andruschenko #:
Нормально все. 
Рекомендую также проверить место в ящике. 
У меня часто забиваются 2 гб писем и почта не приходит. И никаких сообщений о том, что почта забита. 
Приходится чистить письма, после этого все ок. 

С ящиком проблем нет никаких, в день по 15-20 писем ходит

Проблема после того, как сменил в настройках оповещения с 6-часов, на  раз в 2 часа. С тех пор ни единого письма не получено.

