Как Вам новое оформление сайта? - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
5-й раз
Наверное, и тут тоже самое.
Я не выступаю за ограничение свобод, а лишь хочу создать комфортную среду для удовлетворения двух разных потребностей комьюнити - личное общение с коллегами (друзья) и продвижение рекламы.
У меня нет времени и желания использовать какие либо другие социальные сети для общения.
По сути сервис Друзья объединяет в себе контакты интересных и полезных людей, с кем то общаешься часто и испытываешь эмоциональную потребность в общении, а с кем то очень редко, но продуктивно. Список - записная книжка и я не хочу из неё делать желтые страницы.
К сожалению Ваша комфортная среда может быть далеко не всем комфортна и понятна. Должен быть выбор в котором учитываются мнения разных групп людей. Как это разграничить я уже писал.
5-й раз
Рекомендованный размер обложки в блогах 800x200, в в профиле отображается размер 760x190. Это приводит к небольшому замыливанию картинки при сжатии.
Ну и респонсив сжимает картинку исключительно по ширине, но логичнее по диагонали.
зачем подсказка поиска на китайском языке, раньше такого не было
сомнительно, что пора уже учить китайский находясь в русскоязычной части форума
К сожалению Ваша комфортная среда может быть далеко не всем комфортна и понятна. Должен быть выбор в котором учитываются мнения разных групп людей. Как это разграничить я уже писал.
Так и Ваш вариант не нравится мне " ps логичнее было, не ограничивать количество заявок в сутки каждому пользователю, а сделать так - заявку можно отправить, одному человеку только один раз, но сообщение при этом можно написать. (1 раз пригласили.. вы отказали и всё.. пригласить больше нельзя) ", я мог случайно отказать человеку на автомате или пообщавшись понял, что человек интересный, или этот человек побывал в роли исполнителя по моему ТЗ и мне теперь нужно с ним и дальше поддерживать отношения.
Просто, как Вы сами признались, у Вас нет опыта продуктивного использования этого сервиса, поэтому не до конца продуманное предложение.
Я в первую очередь за то, что бы убрать рекламу и рутину в виде оформления отказов. Самый простой вариант, сделать возможность создания подгрупп, или пяток готовых групп, куда можно рассортировать лиц, я бы сделал сразу группу "Спамеры" и туда отправлял всех сомнительных личностей с отключением рекламы от них.
Проблема с письмами на e-mail только у меня, или у всех?
Последнее письмо было 28.09
Папка спам пустая.
Проблема с письмами на e-mail только у меня, или у всех?
Последнее письмо было 28.09
Папка спам пустая.
На мой e-mail письма приходят.
Проблема с письмами на e-mail только у меня, или у всех?
Последнее письмо было 28.09
Папка спам пустая.
Нормально все.
С ящиком проблем нет никаких, в день по 15-20 писем ходит
Проблема после того, как сменил в настройках оповещения с 6-часов, на раз в 2 часа. С тех пор ни единого письма не получено.