Как Вам новое оформление сайта? - страница 83
Когда вкладываешь файлы во фрилансе, в отображении задваивается вложение. После обновления странички становится нормально.
FireFox 84.0.2 (64-bit). Но это уже давно тянется.
Сообщения так же дважды иногда отправляет в Firefox (во фрилансе). Так же после обновления норм стает
Почему так издеваются над этим сайтом ???
- на день, сто раз что то делают, не войти.
Нужно в Маркете, где статистика /скачено / куплено / добавить ещё колонку просмотрено или показы.
Последние несколько дней сайт в опере выглядит примерно так:
Лечится отключением блокировки трекеров для mql5.com, с другими сайтами таких проблем нет.
Это баг или фича?
Это стили не грузятся.
Видимо, вы моё сообщение не до конца прочитали.