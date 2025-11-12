Как Вам новое оформление сайта? - страница 83

Vasiliy Pushkaryov:

Когда вкладываешь файлы во фрилансе, в отображении задваивается вложение. После обновления странички становится нормально.

FireFox 84.0.2 (64-bit). Но это уже давно тянется.

Сообщения так же дважды иногда отправляет в Firefox (во фрилансе). Так же после обновления норм стает

 
О! Лого обновили.
 
Я думал показалось
 
Нужно в Маркете, где статистика /скачено / куплено / добавить ещё колонку просмотрено или показы.
Почему так издеваются над этим сайтом ???

- на день, сто раз что то делают, не войти. 

 
Evgeniy Chumakov:
Нужно в Маркете, где статистика /скачено / куплено / добавить ещё колонку просмотрено или показы.
+
Когда то обещали отдельный сервис прикрыть finteza к маркету......
 
Поиск ужасен.
 

Последние несколько дней сайт в опере выглядит примерно так:

снимок

Лечится отключением блокировки трекеров для mql5.com, с другими сайтами таких проблем нет.

Это баг или фича?

 
Это стили не грузятся. 
И такое периодически бывает. 
То ли ip попадает в спам

 
Vladislav Andruschenko:
Это стили не грузятся. 
И такое периодически бывает. 
То ли ip попадает в спам

Видимо, вы моё сообщение не до конца прочитали.

