Evgeniy Chumakov:

Вопрос к админам!

Планируется ли возможность удаления переписки личных сообщений?

В принципе не мешает, но хочется почистить от мусора.

Установите мобильную версию МТ5, там есть такая возможность.
 

Опять шойто поломали. Вчера такого не было.

Сообщения остались без имен отправителей

У chat-line__header стоит стиль padding-right: 80px; из-за чего не остается места под имя и оно обрезается до одной буквы или менее.

 
у меня вообще складывается ощущение что любые изменения идут сразу в продакшн сразу в релиз с двух ног влетают, а мы тут все тестировщики обкатываем это всё чтоб фидбек собрать
 
норм че. 
 

Разрешение экрана 1920 * 1080. Личные сообщения (https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn/messages). Windows 10.


Параметр 'Изменять размер приложений и текста на основном дисплее'  Google Chrome и  Edge масштаб 100% Google Chrome и  Edge масштаб 90%
 100% Отображение нормально (но текст в браузере очень мелкий при таких настройках - во всех сайтах)
  		Отображение нормально (текст на сайтах читать трудно - все мелкое)
 125%
Все урезано (в браузере все сайты уже удобно читать)
  Отображение нормально  (текст на сайтах читать трудно - все мелкое)


Второе замечание: при клике в профиле на  мелькает на мгновение что-то связанное с чатами. Но в эти чаты нельзя попасть.

Новое оформление - это хорошо. Тем более, если это приведёт к упрощённому флэт-дизайну.

Но вот столкнулся с сильно ограниченным функционалом сообщений на стене. Гиперссылки нет, вставки видео нет. При редактировании картинку не поменять, а весь текст выглядит, как в html редакторе. Одно хорошо - emoji работают.

 
крестик надо нажать на окне диалога

и откроются чаты

 
А как теперь перейти в Профиль человека, который прислал сообщение? Раньше имя было гиперссылкой, а сейчас нет.
 

Когда уже исправят эти безобразные квадратики в чате!?

Мало того, что имя не умещается, так и по аваторке теперь человека не найти.

 
Да, какая-то ерунда с личными сообщениями..
