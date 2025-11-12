Установите мобильную версию МТ5, там есть такая возможность.

Как Вам новое оформление сайта? - страница 76
Вопрос к админам!
Планируется ли возможность удаления переписки личных сообщений?
В принципе не мешает, но хочется почистить от мусора.
Опять шойто поломали. Вчера такого не было.
У chat-line__header стоит стиль padding-right: 80px; из-за чего не остается места под имя и оно обрезается до одной буквы или менее.
Разрешение экрана 1920 * 1080. Личные сообщения (https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn/messages). Windows 10.
Все урезано (в браузере все сайты уже удобно читать)
Второе замечание: при клике в профиле на мелькает на мгновение что-то связанное с чатами. Но в эти чаты нельзя попасть.
Новое оформление - это хорошо. Тем более, если это приведёт к упрощённому флэт-дизайну.
Но вот столкнулся с сильно ограниченным функционалом сообщений на стене. Гиперссылки нет, вставки видео нет. При редактировании картинку не поменять, а весь текст выглядит, как в html редакторе. Одно хорошо - emoji работают.
крестик надо нажать на окне диалога
и откроются чаты
Когда уже исправят эти безобразные квадратики в чате!?
Мало того, что имя не умещается, так и по аваторке теперь человека не найти.