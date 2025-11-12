Как Вам новое оформление сайта? - страница 171

Новый комментарий
 
Мне нравится и поиск, и местоположение, и я не думаю, что мне одному это нравится. Тогда надо создать опрос кому нравится, а кому нет. Мне кажется, что вы уже слишком придираетесь.  Каждый хочет настроить внешний вид под свой любимый сайт.
 
Nauris Zukas #:
Мне нравится и поиск, и местоположение, и я не думаю, что мне одному это нравится. Тогда надо создать опрос кому нравится, а кому нет. Мне кажется, что вы уже слишком придираетесь.  Каждый хочет настроить внешний вид под свой любимый сайт.

Ну сейчас он огромен и белый фон, который сильно отвлекает.

 

но ведь и сайт белый, нет тем для сайта по умолчанию так.

 
E38 #:
Окно поиска зачем-то перенесли в центр и сделали доминантой. Стало очень некрасиво. Нужно вернуть как было.


а на Google поиск где, внизу заувалирован что искать надо ? Поиск отвлекает от сотен ненужных вопросов и тем и должен быть на виду как и сейчас.

 
Volodymyr Zubov #:

а на Google поиск где, внизу заувалирован что искать надо ? Поиск отвлекает от сотен ненужных вопросов и тем и должен быть на виду как и сейчас.

Ну как-бы гугл - поисковик, что и логично для поля ввода быть большим и и нформативным

У нас ресурс не гугл, и не яндекс, поэтому можно его не так сильно выделять, как сейчас.

 
Volodymyr Zubov #:

но ведь и сайт белый, нет тем для сайта по умолчанию так.

говорим о меню сайта -- на нём белым цветом выделен элемент "Поиск" -- какое основание для выделения элемента, которым не пользуешься? -- к тому же белый цвет и размер выделения резко контрастирует с другими элементами меню -- отвлекая на себя необоснованное внимание

 

Вроде нормальный поиск сделали, ничего не отвлекает. Но если придираться к мелочам, то можно взять из того, что есть в браузерах


На сайте Firefox поле ввода меняет цвет только если его сделать активным.

Обычно в темах стараются лишь изменить его оттенок, пока оно не активировано. Пример одной из тем


По этой аналогии


Можно сделать менее заметно, примерно так:


А уже при активации, как сейчас



Однако, текущий вариант тоже сделан правильно с точки зрения UI/UX

 
А можно вас спросить? Вы на сайте только строку меню смотрите? Не читаете, не пишете, а только открыли и наслаждаетесь как вам неприятно смотреть на окно поиска?
1...164165166167168169170171172173174175176177178...193
Новый комментарий