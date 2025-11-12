Как Вам новое оформление сайта? - страница 171
Мне нравится и поиск, и местоположение, и я не думаю, что мне одному это нравится. Тогда надо создать опрос кому нравится, а кому нет. Мне кажется, что вы уже слишком придираетесь. Каждый хочет настроить внешний вид под свой любимый сайт.
Ну сейчас он огромен и белый фон, который сильно отвлекает.
но ведь и сайт белый, нет тем для сайта по умолчанию так.
Окно поиска зачем-то перенесли в центр и сделали доминантой. Стало очень некрасиво. Нужно вернуть как было.
а на Google поиск где, внизу заувалирован что искать надо ? Поиск отвлекает от сотен ненужных вопросов и тем и должен быть на виду как и сейчас.
Ну как-бы гугл - поисковик, что и логично для поля ввода быть большим и и нформативным
У нас ресурс не гугл, и не яндекс, поэтому можно его не так сильно выделять, как сейчас.
говорим о меню сайта -- на нём белым цветом выделен элемент "Поиск" -- какое основание для выделения элемента, которым не пользуешься? -- к тому же белый цвет и размер выделения резко контрастирует с другими элементами меню -- отвлекая на себя необоснованное внимание
Отличное предложение
Andrey F. Zelinsky, 2024.06.06 07:19
хотя бы убрать белый фон и добавить "лупу":
Вроде нормальный поиск сделали, ничего не отвлекает. Но если придираться к мелочам, то можно взять из того, что есть в браузерах
На сайте Firefox поле ввода меняет цвет только если его сделать активным.
Обычно в темах стараются лишь изменить его оттенок, пока оно не активировано. Пример одной из тем
По этой аналогии
Можно сделать менее заметно, примерно так:
А уже при активации, как сейчас
Однако, текущий вариант тоже сделан правильно с точки зрения UI/UX
Был такой
Vitaly Muzichenko, 2024.06.04 14:28
Стал такой, в более чем два раза шире, при неактивном режиме