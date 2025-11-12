Как Вам новое оформление сайта? - страница 147

MrBrooklin #:

Алексей, может что-то в настройках у себя поменял? Со всеми переписываюсь без проблем. Куки почистил, но фигня та же при отправке сообщения только тебе.

Может здесь проблема?

С уважением, Владимир.

Уже и не помню как давно ничего не трогал в настройках. Да и ты сегодня уже писал мне до того как…

 
Alexey Viktorov #:

Уже и не помню как давно ничего не трогал в настройках. Да и ты сегодня уже писал мне до того как…

Отправил тебе заявку на добавление в друзья. Вероятнее всего в этом дело. Давай попробуем?!


С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Отправил тебе заявку на добавление в друзья. Вероятнее всего в этом дело. Давай попробуем?!

С уважением, Владимир.

Да, проблема оказалась именно в этом.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Да, проблема оказалась именно в этом.

С уважением, Владимир.

Проблема в другом. Просто разработчики смешали всё вместе и почту ЛС, и идиотские группы/каналы в одну кучу.

Хотя, на мой взгляд, более разумно объединить добавление в группы/каналы и возможность публикаций на моей стене.

Alexey Viktorov #:

Проблема в другом. Просто разработчики смешали всё вместе и почту ЛС, и идиотские группы/каналы в одну кучу.

Хотя, на мой взгляд, более разумно объединить добавление в группы/каналы и возможность публикаций на моей стене.


Привет, Алексей! Теперь всё понятно. Главное, что разобрались.

С уважением, Владимир.

 

Это недопустимо


 
Vitaly Muzichenko #:

Это недопустимо


Не только у тебя...

Valeriy Yastremskiy #:

Не только у тебя...


Сначала остались без полноценного чата, а сейчас и кастомный нормально не работает.

Прям беда какая-то ...

 
Это только у меня - форум стал "слепым"? Нет разделения между постами, не выделяется окно ввода.
 
Да, только у меня - Фокс готовился грохнуться.
