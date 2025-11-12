Как Вам новое оформление сайта? - страница 147
Алексей, может что-то в настройках у себя поменял? Со всеми переписываюсь без проблем. Куки почистил, но фигня та же при отправке сообщения только тебе.
Может здесь проблема?
С уважением, Владимир.
Проблема в другом. Просто разработчики смешали всё вместе и почту ЛС, и идиотские группы/каналы в одну кучу.
Хотя, на мой взгляд, более разумно объединить добавление в группы/каналы и возможность публикаций на моей стене.
Как Вам новое оформление сайта?
MrBrooklin, 2023.03.07 18:41
Привет, Алексей! Теперь всё понятно. Главное, что разобрались.
С уважением, Владимир.
Не только у тебя...
Maxim Kuznetsov, 2023.03.08 19:40
что значит error -15 в личных сообщениях ?
ко мне обращаются, а я не могу ответить...
--------
на всяк случай, кому надо - скайп/телеграм nektomk
есть ещё icq ради прикола заведённая и пустая-пустая :-) https://icq.im/1008815000
связь через сайт не по моей вине временно не работает
Сначала остались без полноценного чата, а сейчас и кастомный нормально не работает.
Прям беда какая-то ...