Как Вам новое оформление сайта? - страница 10
Если экран узкий, на смартфоне например, либо при вертикальном расположении планшета, то в шапке рядом с аватаром не показываются значки изменений в личных сообщениях, на сайте в избранном и т.д.
Может стоит эти значки просто разместить в выпадающее меню, чтобы они там всегда были (при необходимости их показать) при любом расположении гаджета, да и на любом устройстве - будь то маленький смартфон, либо нормальный планшет.
Что скажете?
а что в смартфоне есть значки уведомлений? с новыми изменениями -- значков не видел.
где они должны быть?
между меню и аватаркой свободное место есть, но значков нет.
опера 2.17 -- если двигать мышкой очень медленно, то меню сохраняется, но если дойти до низа и потом вверх, то часто исчезает.
если двигать мышкой средним темпом, то исчезает.
если мышкой идти по левому краю, то меню часто сохраняется, но если идти по центру или по правому краю, то исчезает
Спасибо за информацию.
Но видимо, Вы имели в виду все-таки Оперу 12.17, а не 2.17.
Получилось воспроизвести проблему, после того как я уменьшил ширину окна браузера до ~800px.
Будем исправлять.
да, 12.17, извините.
но было бы здорово вернуть вход в профиль по щелчку по аватарке или имени.
Вход в профиль по клику на аватарке/имени - вернули. Проверьте, пожалуйста
Как-то было время - были. И то не помню то ли на смартфоне, то ли на планшете. Только при горизонтальном расположении.
Вот, на планшете, горизонтально:
Вертикально:
На смартфоне даже горизонтально нет ничего, хотя места - хоть отбавляй:
радует что сегодня оперативно вернули вход в профиль по имени и аватарке
