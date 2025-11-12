Как Вам новое оформление сайта? - страница 96

Pavel Verveyko:

ааа )) точно. Я бы сказал недовёрстка(

Достаточно просто двигать, правый край браузера, как элементы просто, стираются и не появляются, пока не вернуть назад.

Но вот скайп ни как не появляется.

Дада, я вчера об этом и сказал. 
Адаптивная вёрстка не работает. Элементы уехали за область видимости. И появляются в зависимости от масштаба. 
Скайп вчера видел у кого-то. 
Значит зависит от ширина текста. 
Также было в продуктах, когда некоторые продукты прятались ..... потом починили. 
 
Marsel:

1.Всегда был следующий баг с мобильным хромом. если ты нажал ответить на собщение и нажал случайно на процитированное сообщение ты можешь писть только в этом квадратике. всегда решалось просто обновлением страници.

2. Сейчас стало еще интересней.Если ты написал чтото и обновил страницу то полеввода становится большим и туда нельзя писать.

проверить очень просто зайти в обсуждение работы во фрилансе 

написать чтото 

обновить страницу.

Хром мобильный андроид

 
Aleksei Beliakov:

Важно, чтобы ничего не сломалось в десктопе. Сейчас сделано прекрасно, после набора текста и обновления страницы - набранное сообщение не пропадает, есть сохранение.

 
Arkadii Zagorulko:

Скорее всего по отзывам оставленные по продуктам. 

У меня основной вид деятельности написание на заказ.

И эта оценка искажает действительную среднюю оценку по работам фриланса. 

Та же херня! Плюсую++

 
Maksim Neimerik:

Смешались люди, кони, копыта ...

Вот такой сейчас показатель.

 
Vitaly Muzichenko:

"смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой ! "

 

Если рейтинг суммарный по продуктам для того, чтобы продукты на маркете конкурировали, это +

Правда надо ещё некоторые вещи учитывать (частота использования продукта и другие показатели)

А если основной вид деятельности - "написание на заказ", то такой рейтинг отображается лишь во фрилансе и нужен только там, или я не прав?

И сколько бы тебе не писали хвалебных отзывов за исполнение чужих ТЗ, разве это должно влиять на рейтинг твоих выставленных продуктов?

Если есть продукт, который тянет минусами, то удаляй. Я уже видел такое среди топов.


Жаль только обложки лешили, но это можно компенсировать баннерами на стене.

 
Как теперь найти написанные сообщения в профиле пользователя?
 
ifitstrue:
Как теперь найти написанные сообщения в профиле пользователя?

сохранять ветку в избранное

ifitstrue:
Как теперь найти написанные сообщения в профиле пользователя?
