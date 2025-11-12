Как Вам новое оформление сайта? - страница 96
ааа )) точно. Я бы сказал недовёрстка(
Достаточно просто двигать, правый край браузера, как элементы просто, стираются и не появляются, пока не вернуть назад.
Но вот скайп ни как не появляется.
1.Всегда был следующий баг с мобильным хромом. если ты нажал ответить на собщение и нажал случайно на процитированное сообщение ты можешь писть только в этом квадратике. всегда решалось просто обновлением страници.
2. Сейчас стало еще интересней.Если ты написал чтото и обновил страницу то полеввода становится большим и туда нельзя писать.
проверить очень просто зайти в обсуждение работы во фрилансе
написать чтото
обновить страницу.
Хром мобильный андроид
Важно, чтобы ничего не сломалось в десктопе. Сейчас сделано прекрасно, после набора текста и обновления страницы - набранное сообщение не пропадает, есть сохранение.
Скорее всего по отзывам оставленные по продуктам.
У меня основной вид деятельности написание на заказ.
И эта оценка искажает действительную среднюю оценку по работам фриланса.
Та же херня! Плюсую++
Смешались люди, кони, копыта ...
Вот такой сейчас показатель.
"смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой ! "
Если рейтинг суммарный по продуктам для того, чтобы продукты на маркете конкурировали, это +
Правда надо ещё некоторые вещи учитывать (частота использования продукта и другие показатели)
А если основной вид деятельности - "написание на заказ", то такой рейтинг отображается лишь во фрилансе и нужен только там, или я не прав?
И сколько бы тебе не писали хвалебных отзывов за исполнение чужих ТЗ, разве это должно влиять на рейтинг твоих выставленных продуктов?
Если есть продукт, который тянет минусами, то удаляй. Я уже видел такое среди топов.
Жаль только обложки лешили, но это можно компенсировать баннерами на стене.
Как теперь найти написанные сообщения в профиле пользователя?
сохранять ветку в избранное
Как теперь найти написанные сообщения в профиле пользователя?