Как Вам новое оформление сайта? - страница 158
Согласен, как пользователи - имеем небольшой процент влияния :)
Привет!
Иконка похожа кегли боулинга...
а Рынок(брокер) шар - прилетает и уничтожает их... мы жертвы...
Не?
Так?
Так?
пишу что, новая иконка которая стоит похожа на строй кегли в боулинге,
а будет так когда мы начинаем сливать депозиты перед рынком ;))
Вот это
Хорошо сделали. Мне нравится. До этого было малоинформативно и не удобно.
А новая иконка, действительно не айс.
кстати, кто-нибудь знает метод поменять эту иконку самому, на уровне браузера ?
есть-же вроде способы (расширения браузера) меняющие стили страниц и сайтов
должно быть не то чтобы слишком сложно - поменять в DOM link fav-icon.
Может люди более близкие к веб-строю может подскажут ?
Проще убедить разработчиков, нежели применять костыли.
Хочу её заблочить в uBO, но пока лень )
Проще убедить разработчиков, нежели применять костыли.
А ещё проще заклеить синей изолентой чтобы не видно было…
Или просто не обращать внимания…