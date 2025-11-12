Как Вам новое оформление сайта? - страница 158

Ощущения и вправду противоречивые от нового вида вкладки.
Может быть имеет смысл провести опрос.
 
Andrey Dik #:
Согласен, как пользователи - имеем небольшой процент влияния :)


 

Привет!

Иконка похожа кегли боулинга...

а Рынок(брокер)  шар - прилетает и уничтожает их... мы жертвы...

Не?

 

 

Так?

 
пишу что, новая иконка которая стоит похожа на строй кегли в боулинге,

а будет так когда мы начинаем сливать депозиты перед рынком ;))

 

Вот это

Хорошо сделали. Мне нравится. До этого было малоинформативно и не удобно.

А новая иконка, действительно не айс.

 
кстати, кто-нибудь знает метод поменять эту иконку самому, на уровне браузера ?

есть-же вроде способы (расширения браузера) меняющие стили страниц и сайтов

должно быть не то чтобы слишком сложно - поменять в DOM link fav-icon.

Может люди более близкие к веб-строю может подскажут ?

 
Проще убедить разработчиков, нежели применять костыли.

 
Хочу её заблочить в uBO, но пока лень )

 
А ещё проще заклеить синей изолентой чтобы не видно было…

Или просто не обращать внимания…

