Как Вам новое оформление сайта? - страница 132

Volodymyr Zubov #:

Win64 используйте.

мож не надо?)

[Удален]  
Volodymyr Zubov #:

Win64 используйте.

Почему я должен использовать win 64, чтобы открыть сайт на опере. Может ещё процессор поменять?
 

Просьба Админам подумать над рассылкой на почту статистики по скачиваниям/продажам/рейтингу раз в неделю/месяц. Возможно даже сравнение периодов

Пример рассылки вебмастера


 

Было бы полезно сделать уведомление о личных сообщениях, не постоянно же на сайте сидеть каждый день...


 
transcendreamer #:

Было бы полезно сделать уведомление о личных сообщениях, не постоянно же на сайте сидеть каждый день...


Не легче ли на телефон установить metatrader ?
 
Vladislav Andruschenko #:
Не легче ли на телефон установить metatrader ?

Зачем мне метатрейдер на телефон? - далеко не всем пользователям это нужно.

 
transcendreamer #:

Зачем мне метатрейдер на телефон? - далеко не всем пользователям это нужно.

Чтобы получать лс мгновенно. 
 
Vladislav Andruschenko #:
Не легче ли на телефон установить metatrader ?

Это глупо.

 
Vladislav Andruschenko #:
Чтобы получать лс мгновенно. 

Нет необходимости мгновенно их получать.

Для мгновенных сообщений есть мессенджеры, которые намного более удобные чем ЛС.

Большинство форумов предоставляют возможность писать ЛС и уведомляют об этом по почте, и непонятно почему форум mql5 не имеет такой возможности.

 

мелкий баг сайта: при нажатии на кнопочку "снять деньги" есть шанс попасть на страничку 404

с платежами всё ок, но появление такой страницы при финансовых операциях несколько напрягает :-)

