Как Вам новое оформление сайта? - страница 132
Win64 используйте.
мож не надо?)
Просьба Админам подумать над рассылкой на почту статистики по скачиваниям/продажам/рейтингу раз в неделю/месяц. Возможно даже сравнение периодов
Пример рассылки вебмастера
Было бы полезно сделать уведомление о личных сообщениях, не постоянно же на сайте сидеть каждый день...
Не легче ли на телефон установить metatrader ?
Зачем мне метатрейдер на телефон? - далеко не всем пользователям это нужно.
Не легче ли на телефон установить metatrader ?
Это глупо.
Чтобы получать лс мгновенно.
Нет необходимости мгновенно их получать.
Для мгновенных сообщений есть мессенджеры, которые намного более удобные чем ЛС.
Большинство форумов предоставляют возможность писать ЛС и уведомляют об этом по почте, и непонятно почему форум mql5 не имеет такой возможности.
мелкий баг сайта: при нажатии на кнопочку "снять деньги" есть шанс попасть на страничку 404
с платежами всё ок, но появление такой страницы при финансовых операциях несколько напрягает :-)