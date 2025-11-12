Как Вам новое оформление сайта? - страница 190
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему вот этот запрос https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=dynamic_cast&module=mql5_module_documentation не находит вот это https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting#dynamic_cast ?
(вообще ничего не находит)
Было бы круто иметь возможность закреплять посты в профиле.
Думаю, все понимают, о чем я говорю, но на всякий случай процитирую выдачу гугла:
https://www.google.com/search?q=what+is+a+pinned+post
"Pinned" refers to a social media feature that allows users to keep a specific post or tweet at the top of their profile or feed.
Раньше блоги были доступны из шапки. Теперь их там нет.
Предполагается, что нужно проматывать страницу вниз и переходить в блоги из подвала?
На главной странице блогов тоже нет, а есть только - форум, магазин, сигналы, фриланс, ЧАТЫ!!!, статьи - именно в таком порядке, чаты выделены мной. ИМХО, променять блоги на чаты - верх ###.
Раньше блоги были доступны из шапки. Теперь их там нет.
Предполагается, что нужно проматывать страницу вниз и переходить в блоги из подвала?
На главной странице блогов тоже нет, а есть только - форум, магазин, сигналы, фриланс, ЧАТЫ!!!, статьи - именно в таком порядке, чаты выделены мной. ИМХО, променять блоги на чаты - верх ###.
ларчик открывается просто - блоги могут содержать(и содержат) ссылки на сторонние ресурсы. По мнению SEO-шников они уводят трафик с сайта и должны быть закопаны как можно глубже.
Сами по себе блоги на 80% реклама, прочие 20-ть не всегда достаточно восторженны. То есть близко к главной быть не могут.
Блоги - это не для удобства пользователей, это ловушка для поисковика. Из гугла туда попасть легко, из блога элементарно в любую часть сайта. Наоборот НЕТ
Предлагаю для Цитата, Предупреждение, Код добавить автоматический спойлер, как во всех соц.сетях. Три строчки отображаются, остальное, только если развернуть спойлер.
Читабельность по форуму улучшится. Статьи тоже будут разборчивее. Кому надо, тот развернёт код. Длиннопосты также проще будет упаковать в "цитату". Цитируемый пользователем пост для ответа также будет в три строки. Наверное.
Уверен, что проще прочитать, как это реализовано у многих других и перенять их опыт.
Похоже, для постов на форуме отображается локальное время компьютера, а для market product review какое-то другое
Время моего поста:
Время review, который появился раньше, чем мой пост:
В обсуждении фриланс ордера время тоже интересное
у всех поменялось выделение шрифта не прочитанных тем?
зачем такое?
https://www.metatrader5.com/en/metaeditor/help/development/intelligent_management#info
У вас там какие-то символы не отображаются.
Google Chrome Version 136.0.7103.114 (Official Build) (64-bit)