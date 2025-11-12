Как Вам новое оформление сайта? - страница 3
Сегодня будут апгрейды сайта.
впервые за несколько дней с появления нового интерьера -- отчётливо увидел "портфельчик" (сделали его крупней) -- теперь видно.
процесс обновлений идёт, оказывается
За 5-10 ежедневных итераций приведем меню в чувство. Внутри профиля тоже все переделывать будем, заново переосмысливая.
Без подчеркиваний стало гораздо приятней!
Иконка "портфельчик" стала купней -- но всё равно -- раньше было лучше.
Может дело в фоне? Может фон надо светлей? Тогда и иконки можно сделать компактными как раньше.
Грязно-желтый на тёмно-синем фоне -- это нечто.
Без подчёркиваний чего именно? Не заметил отсутствия подчёркиваний.
Блоги Документация CodeBase.. рядом с логотипом MQL5
Вот что значит - не пользоваться менюшкой ... А было с подчёркиванием?
тоже подчёркивание не заметил -- такое цветовое решение придумали -- что наличие подчёркивания или его отсутствие -- это просто несущественно.
с появлением нового дизайна почему-то вспомнились слова известной украинской политиканши: "Всё пропало"