Как Вам новое оформление сайта? - страница 3

Renat:
Сегодня будут апгрейды сайта.
Ждёмс
 
Кнопку поиск не ломайте, ловко получилось.
 
Renat:
впервые за несколько дней с появления нового интерьера -- отчётливо увидел "портфельчик" (сделали его крупней) -- теперь видно.

процесс обновлений идёт, оказывается

 
Без подчеркиваний стало гораздо приятней!
 
Renat:
За 5-10 ежедневных итераций приведем меню в чувство. Внутри профиля тоже все переделывать будем, заново переосмысливая.
Ой что то страшно, мине...   Главное что бы переосмысливание было не только в Вашу сторону....
 
Karpushkin:
Без подчёркиваний чего именно? Не заметил отсутствия подчёркиваний.
 

Иконка "портфельчик" стала купней -- но всё равно -- раньше было лучше.

Может дело в фоне? Может фон надо светлей? Тогда и иконки можно сделать компактными как раньше.

Грязно-желтый на тёмно-синем фоне -- это нечто.

 
artmedia70:
Блоги  Документация CodeBase..  рядом с логотипом MQL5
 
Karpushkin:
Вот что значит - не пользоваться менюшкой  ...  А было с подчёркиванием?
 
artmedia70:
тоже подчёркивание не заметил -- такое цветовое решение придумали -- что наличие подчёркивания или его отсутствие -- это просто несущественно.

с появлением нового дизайна почему-то вспомнились слова известной украинской политиканши: "Всё пропало" 

