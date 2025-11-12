Как Вам новое оформление сайта? - страница 157

Новый комментарий
 
Andrey F. Zelinsky #:
Иконка стала жертвой дизайнера
:))
 
Andrey F. Zelinsky #:
Иконка стала жертвой дизайнера
У меня первая ассоциация - какой-то клоп.
 

цвет и оформление "плитки" в броузере стали поистине убогими

 
Maxim Kuznetsov #:

цвет и оформление "плитки" в броузере стали поистине убогими

в Opera пока живет)))

 
Maxim Kuznetsov #:

цвет и оформление "плитки" в броузере стали поистине убогими

-- Это цвета твоего клана, чувак.

-- Моего - чего?

-- Клана. Байкер готов биться на смерть, если кто-то оскорбит цвета его клана. Это название твоего клана. Ты - один из «питонов». Я сам придумал, но об этом ведь никто не узнает, верно?

[к/ф "За пределами закона" ]

 
@MetaQuotes верните, пожалуйста, старую иконку сайта. Новая смотрится неадекватно контенту и не вызывает должной ассоциации с серьёзным ресурсом.
 
E38 #:
@MetaQuotes верните, пожалуйста, старую иконку сайта. Новая смотрится неадекватно контенту и не вызывает должной ассоциации с серьёзным ресурсом.

Тоже поддержу.

 

А мне понравилась.

Первая бутылочка с ликером и две с пивком.) 

 
Andrey F. Zelinsky #:

-- Это цвета твоего клана, чувак.

-- Моего - чего?

-- Клана. Байкер готов биться на смерть, если кто-то оскорбит цвета его клана. Это название твоего клана. Ты - один из «питонов». Я сам придумал, но об этом ведь никто не узнает, верно?

[к/ф "За пределами закона" ]

Не ожидал бы даже в мыслях найти такой ответ. Круто и характерно, чувак! 5 с +++. 

 
Все нравится! Удобно и понятно!
1...150151152153154155156157158159160161162163164...193
Новый комментарий