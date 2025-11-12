У меня первая ассоциация - какой-то клоп.

Как Вам новое оформление сайта? - страница 157
Иконка стала жертвой дизайнера
цвет и оформление "плитки" в броузере стали поистине убогими
в Opera пока живет)))
цвет и оформление "плитки" в броузере стали поистине убогими
-- Это цвета твоего клана, чувак.
-- Моего - чего?
-- Клана. Байкер готов биться на смерть, если кто-то оскорбит цвета его клана. Это название твоего клана. Ты - один из «питонов». Я сам придумал, но об этом ведь никто не узнает, верно?
[к/ф "За пределами закона" ]
@MetaQuotes верните, пожалуйста, старую иконку сайта. Новая смотрится неадекватно контенту и не вызывает должной ассоциации с серьёзным ресурсом.
Тоже поддержу.
А мне понравилась.
Первая бутылочка с ликером и две с пивком.)
Не ожидал бы даже в мыслях найти такой ответ. Круто и характерно, чувак! 5 с +++.