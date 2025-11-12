Как Вам новое оформление сайта? - страница 66
Уберите уже эти "Похожие". Или отделите полоской какой.
А то путаются с постами, и только голову дурят.
В последнее время стали дольше грузиться страницы на этом сайте. Например, захожу в сигналы и вижу такую картинку
И только через минуту подгружается остальное
С чем это связано? У кого-то есть еще такие проблемы?
Да! и очень часто. поведение такое, как будто пытаются заглянуть, к тебе в дом. Часто переустанавливаю после этого сайта, операционную систему
Ну это вы загнули)
Сайт да, висит чаще, чем работает, загрузка страниц бывает до полуминуты.
Тапочки не пропадают?
Расслабьтесь. Просто данные формируются и загружаются из нескольких источников. Потому некоторые из них грузятся позже других.
Почему-то с VPN идет мгновенно. Может это для Украины такое поведение. Смотрю внизу страницы FireFox иногда такая запись
наоборот, мусор выносят и окна моют :)
Почему-то с VPN идет мгновенно. Может это для Украины такое поведение. Смотрю внизу страницы FireFox иногда такая записьУ нас, конечно, есть запрет на этот домен, но с другой стороны он уже три года, запрет. А тормозить не так давно стало, несколько недель.
Да, я сам из Украины и к этому привык давно. Возможно загружаются модули с заблокированных в Украине ресурсов вроде ВК или Яндекса. И это в целом тормозит другие элементы страницы.