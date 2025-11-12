Как Вам новое оформление сайта? - страница 66

Уберите уже эти "Похожие". Или отделите полоской какой.

А то путаются с постами, и только голову дурят.

 

В последнее время стали дольше грузиться страницы на этом сайте. Например, захожу в сигналы и вижу такую картинку



И только через минуту подгружается остальное



С чем это связано? У кого-то есть еще такие проблемы?

Да! и очень часто. поведение такое, как будто пытаются заглянуть, к тебе в дом. Часто переустанавливаю после этого сайта, операционную систему  

 
Ну это вы загнули)

Сайт да, висит чаще, чем работает, загрузка страниц бывает до полуминуты.

 
Расслабьтесь. Просто данные формируются и загружаются из нескольких источников. Потому некоторые из них грузятся позже других.
 
Тапочки не пропадают?

 
Почему-то с VPN идет мгновенно. Может это для Украины такое поведение. Смотрю внизу страницы FireFox иногда такая запись

У нас, конечно, есть запрет на этот домен, но с другой стороны он уже три года, запрет. А тормозить не так давно стало, несколько недель.
 
наоборот, мусор выносят и окна моют :)

 
Да, я сам из Украины и к этому привык давно. Возможно загружаются модули с заблокированных в Украине ресурсов вроде ВК или Яндекса. И это в целом тормозит другие элементы страницы.

 
Во фрилансе пока не закончится полная подгрузка страницы, я не могу добавить вложение, просто нет реакции на кнопку для вложения. Тоже приходится ждать минуту, чтобы скрин приложить или очередную версию программы.
