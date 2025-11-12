Как Вам новое оформление сайта? - страница 136

Artyom Trishkin #:

Исклацался. Дырку проклацал. А как было не на начале, так и осталось...

Куда клацать в FireFox?

Добрый вечер, Артем!

С уважением, Владимир.

 
Artyom Trishkin #:

на заголовок закладки страницы 

только трезвым и без обилия кофеина, чтобы мышкой без тремора попадать...:-)

но это изобретения не местных веб-мастеров и к теме вообще не относится, просто "быстрый перелист в начало __текущей__ страницы" как функция браузера

 

Фикс предыдущего скриншота

 
Maxim Kuznetsov #:

Фикс предыдущего скриншота

Добрый вечер, Максим!

У меня FireFox 88.0.1 (64-битный). При нажатии левой кнопкой мышки, как показано на моём скриншоте, происходит автоматическое перемещение страницы вверх.

С уважением, Владимир.

 
при нажатии как по показано вами на скриншоте красным, броузер получает команду (или ссылку <a href=...) открыть страницу по URL. И загружает. Так как страница текущая то она уже вся в памяти, делается мало запросов, и процесс загрузки вы не замечаете.

при клике на заголовок, страница просто перематывается вверх до упора без перезагрузок и дополнительных исполнений JS

 
При клике на заголовок никакой реакции в моём FireFox не происходит.

С уважением, Владимир.

 

а если квакнуть среднюю кнопку мыша, то страницу можно быстро листать движением мыши ... но веб-дизайнеры сайта тут тоже не при чём

 
Вот эта функция работает.

С уважением, Владимир.

 
Хорошо. Спасибо. Хоть так

 
Я много лет пытался заблокировать навязчивую рекламу яндекс браузера и всё безуспешно. Но вот как и в большинстве случаев FireFox сами помогли от него отказаться. Сейчас уже не вспомню что переполнило чашу терпения, но я его безжалостно удалил и поставил яндекс… Как приятно я был удивлён и этой примочкой в том числе… Правда есть некоторые непривычные изменения. Но это преодолимо. Так вот клацнуть по закладке работает. И не только в начало страницы, а повторный клик возвращает взад, следующий в начало и опять взад… клацай пока не очумеешь…

