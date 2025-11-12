Как Вам новое оформление сайта? - страница 136
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исклацался. Дырку проклацал. А как было не на начале, так и осталось...
Куда клацать в FireFox?
Добрый вечер, Артем!
С уважением, Владимир.
Исклацался. Дырку проклацал. А как было не на начале, так и осталось...
Куда клацать в FireFox?
на заголовок закладки страницы
только трезвым и без обилия кофеина, чтобы мышкой без тремора попадать...:-)
но это изобретения не местных веб-мастеров и к теме вообще не относится, просто "быстрый перелист в начало __текущей__ страницы" как функция браузера
Фикс предыдущего скриншота
Фикс предыдущего скриншота
Добрый вечер, Максим!
У меня FireFox 88.0.1 (64-битный). При нажатии левой кнопкой мышки, как показано на моём скриншоте, происходит автоматическое перемещение страницы вверх.
С уважением, Владимир.
Добрый вечер, Максим!
У меня FireFox 88.0.1 (64-битный). При нажатии левой кнопкой мышки, как показано на моём скриншоте, происходит автоматическое перемещение страницы вверх.
С уважением, Владимир.
при нажатии как по показано вами на скриншоте красным, броузер получает команду (или ссылку <a href=...) открыть страницу по URL. И загружает. Так как страница текущая то она уже вся в памяти, делается мало запросов, и процесс загрузки вы не замечаете.
при клике на заголовок, страница просто перематывается вверх до упора без перезагрузок и дополнительных исполнений JS
при нажатии как по показано вами на скриншоте красным, броузер получает команду (или ссылку <a href=...) открыть страницу по URL. И загружает. Так как страница текущая то она уже вся в памяти, делается мало запросов, и процесс загрузки вы не замечаете.
при клике на заголовок, страница просто перематывается вверх до упора без перезагрузок и дополнительных исполнений JS
При клике на заголовок никакой реакции в моём FireFox не происходит.
С уважением, Владимир.
а если квакнуть среднюю кнопку мыша, то страницу можно быстро листать движением мыши ... но веб-дизайнеры сайта тут тоже не при чём
а если квакнуть среднюю кнопку мыша, то страницу можно быстро листать движением мыши ... но веб-дизайнеры сайта тут тоже не при чём
Вот эта функция работает.
С уважением, Владимир.
Добрый вечер, Артем!
С уважением, Владимир.
Хорошо. Спасибо. Хоть так
Исклацался. Дырку проклацал. А как было не на начале, так и осталось...
Куда клацать в FireFox?
Я много лет пытался заблокировать навязчивую рекламу яндекс браузера и всё безуспешно. Но вот как и в большинстве случаев FireFox сами помогли от него отказаться. Сейчас уже не вспомню что переполнило чашу терпения, но я его безжалостно удалил и поставил яндекс… Как приятно я был удивлён и этой примочкой в том числе… Правда есть некоторые непривычные изменения. Но это преодолимо. Так вот клацнуть по закладке работает. И не только в начало страницы, а повторный клик возвращает взад, следующий в начало и опять взад… клацай пока не очумеешь…