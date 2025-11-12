Как Вам новое оформление сайта? - страница 162

Aleksey Vyazmikin #:

Может это признак равнодушия?

признак безропотности, отсутствия единения.

по англо форуму не хожу -- но как не открою какую-то ветку, то одна картина -- один форумчанин беседует с несколькими модераторами.

у нас наоборот -- один модератор и сообщество в стиле:


Нормальная иконка. Группы с чатами до ума бы довести, а то не понятно ничего 
 

на ресурсе майфин практически также обозначаюся авторы без аватарки


 
Sergey Kutsko #:
майфин

вот эта норм выглядит

 

Привет!

Этот оранжевый - кто?

в чем философия иконки?

 
lynxntech #:

вот эта норм выглядит

А по мне - так - люди с ошейниками...

 
Aleksey Vyazmikin #:

А по мне - так люди с ошейниками...

Ну хоть не кегли!

 
JRandomTrader #:

Ну хоть не кегли!

С этим не поспоришь, силуэт человеческий.

 

Не через все браузеры получается выполнить авторизацию, набирая один и тот же логин и пароль.

Например не получается авторизоваться через ресурсо-экономичный браузер Pale Moon

Почему?

 
Renat Akhtyamov #:

Не через все браузеры получается выполнить авторизацию, набирая один и тот же логин и пароль.

Например не получается авторизоваться через ресурсо-экономичный браузер Pale Moon

Почему?

Он на базе старой версии фокса, видать, какую-то новомодную фичу не поддерживает.

