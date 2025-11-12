Как Вам новое оформление сайта? - страница 162
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может это признак равнодушия?
признак безропотности, отсутствия единения.
по англо форуму не хожу -- но как не открою какую-то ветку, то одна картина -- один форумчанин беседует с несколькими модераторами.
у нас наоборот -- один модератор и сообщество в стиле:
на ресурсе майфин практически также обозначаюся авторы без аватарки
майфин
вот эта норм выглядит
Привет!
Этот оранжевый - кто?
в чем философия иконки?
вот эта норм выглядит
А по мне - так - люди с ошейниками...
А по мне - так люди с ошейниками...
Ну хоть не кегли!
Ну хоть не кегли!
С этим не поспоришь, силуэт человеческий.
Не через все браузеры получается выполнить авторизацию, набирая один и тот же логин и пароль.
Например не получается авторизоваться через ресурсо-экономичный браузер Pale Moon
Почему?
Не через все браузеры получается выполнить авторизацию, набирая один и тот же логин и пароль.
Например не получается авторизоваться через ресурсо-экономичный браузер Pale Moon
Почему?
Он на базе старой версии фокса, видать, какую-то новомодную фичу не поддерживает.