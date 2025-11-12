Как Вам новое оформление сайта? - страница 134

Vadim Zotov #:

Друзья разработчики сайта!

Пожалуйста, устраните новый баг. Суть его в том, что с сегодняшнего дня стало невозможным копирование текста из системы личных сообщений.

Ранее выделенный текст копировался путем нажатия правой кнопки мыши на выделении. Появлялось контекстное меню с пунктом "Выделить".

Таким образом текст можно было скопировать в буфер, и затем вставить куда надо, например в переводчик для перевода на другой язык. Я всегда так делал, когда получал сообщения на чужом языке.

Сейчас в контекстном меню только пункты "Нарушение" и "Ответить". Следовательно, пропала возможность скопировать текст и перевести его.

ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ НА МЕСТО ВОЗМОЖНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ТЕКСТА.


Добрый вечер, Вадим! В качестве временной меры можно использовать Ctrl + C. Пользуюсь постоянно. Только что ещё раз попробовал - работает!

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Добрый вечер, Вадим! В качестве временной меры можно использовать Ctrl + C. Пользуюсь постоянно. Только что ещё раз попробовал - работает!

С уважением, Владимир.

Владимир, спасибо!

Ваш метод работает. Но всё же, лучше пусть разработчики сайта всё вернут как было. Каждое лишнее ограничение только ухудшает условия для использования сайта, делает его всё менее удобным, и отталкивает пользователей. Нужно расширять возможности для пользователя, а не ограничивать их.

 
Vadim Zotov #:

Друзья разработчики сайта!

Ранее выделенный текст копировался путем нажатия правой кнопки мыши на выделении. Появлялось контекстное меню с пунктом "Копировать".

Таким образом текст можно было скопировать в буфер, и затем вставить куда надо, например в переводчик для перевода на другой язык. Я всегда так делал, когда получал сообщения на чужом языке.

Сейчас в контекстном меню только пункты "Нарушение" и "Ответить". Следовательно, пропала возможность скопировать текст и перевести его.

ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ НА МЕСТО ВОЗМОЖНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ТЕКСТА.

ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ НА МЕСТО ВОЗМОЖНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ТЕКСТА.


Исправили. Теперь работает нормально. Спасибо.

 

Что значат новые значки где-то можно прочитать?


То что засеренные - это прочитанные, понятно, и опрос с полосками, а всё остальное?

 
Stanislav Korotky #:

Что значат новые значки где-то можно прочитать?


То что засеренные - это прочитанные, понятно, и опрос с полосками, а всё остальное?

А остальное ещё не засерено..   :-)

 
Stanislav Korotky #:

Что значат новые значки где-то можно прочитать?


То что засеренные - это прочитанные, понятно, и опрос с полосками, а всё остальное?

Всё что красного цвета это темы созданные администрацией. Синие созданы пользователями. Опросы, да это полоски. Верхний справа это закреплённая тема. Нижний справа это обычная тема.

А вот что означают кавычки в значке меня тоже интересует.

 
Alexey Viktorov #:

Всё что красного цвета это темы созданные администрацией. Синие созданы пользователями. Опросы, да это полоски. Верхний справа это закреплённая тема. Нижний справа это обычная тема.

А вот что означают кавычки в значке меня тоже интересует.

Я думаю, что кавычки в значке - это автопереводные ветки (с автопереводом на другие 10 частей форума).
Вот пример - ветка в этой части форума:

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! 

кавычки -

А вот эта ветка в автопереводе на англ форме.

Not the Grail, just a regular one - Bablokos!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2012.08.05
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
Sergey Golubev #:

Я думаю, что кавычки в значке - это автопереводные ветки (с автопереводом на другие 10 частей форума).
Вот пример - ветка в этой части форума:

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! 

кавычки -

А вот эта ветка в автопереводе на англ форме.

Not the Grail, just a regular one - Bablokos!!!

Два вопроса:

  1. А они понимают что такое Bablokos?
  2. А темы о версии платформы МТ4 1353 там нет?
 
Alexey Viktorov #:

Два вопроса:

  1. А они понимают что такое Bablokos?
  2. А темы о версии платформы МТ4 1353 там нет?

1. Многие не понимают, а некоторые понимают. Суть постов точно понимают. Перевод названия ветки на англ нормальное (очень понятное), последнее слово можно и не читать.

2. Нет, эта ветка еще не автопереводная .. можете сами посмотреть - найти ветки с "кавычками в значке". Я не знаю по какому принципу выбираются ветки для автоперевода (наверное, какой-то автоматический скрипт переводит ветки, выбирая их по какому-то алгоритму? не знаю, извиняюсь):



Кстати, не только из рус части ветки автопереводятся - из англ - тоже автопереводятся (одну англ ветку обнаружил тут как автопереводную),
за остальными языковыми частями форума сильно не слежу, но думаю, что и оттуда скоро будут ветки.

Напишу предложение здесь: сделайте уже для Сигналов отдельные логотипы/иконки, как для продуктов в Маркете, ибо использование аватарки Провайдера для оформления Сигнала это вообще ерунда какая-то. Честно.
