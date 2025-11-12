Как Вам новое оформление сайта? - страница 134
Друзья разработчики сайта!
Пожалуйста, устраните новый баг. Суть его в том, что с сегодняшнего дня стало невозможным копирование текста из системы личных сообщений.
Ранее выделенный текст копировался путем нажатия правой кнопки мыши на выделении. Появлялось контекстное меню с пунктом "Выделить".
Таким образом текст можно было скопировать в буфер, и затем вставить куда надо, например в переводчик для перевода на другой язык. Я всегда так делал, когда получал сообщения на чужом языке.
Сейчас в контекстном меню только пункты "Нарушение" и "Ответить". Следовательно, пропала возможность скопировать текст и перевести его.
ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ НА МЕСТО ВОЗМОЖНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ТЕКСТА.
Добрый вечер, Вадим! В качестве временной меры можно использовать Ctrl + C. Пользуюсь постоянно. Только что ещё раз попробовал - работает!
С уважением, Владимир.
Владимир, спасибо!
Ваш метод работает. Но всё же, лучше пусть разработчики сайта всё вернут как было. Каждое лишнее ограничение только ухудшает условия для использования сайта, делает его всё менее удобным, и отталкивает пользователей. Нужно расширять возможности для пользователя, а не ограничивать их.
Исправили. Теперь работает нормально. Спасибо.
Что значат новые значки где-то можно прочитать?
То что засеренные - это прочитанные, понятно, и опрос с полосками, а всё остальное?
А остальное ещё не засерено.. :-)
Что значат новые значки где-то можно прочитать?
То что засеренные - это прочитанные, понятно, и опрос с полосками, а всё остальное?
Всё что красного цвета это темы созданные администрацией. Синие созданы пользователями. Опросы, да это полоски. Верхний справа это закреплённая тема. Нижний справа это обычная тема.
А вот что означают кавычки в значке меня тоже интересует.
Я думаю, что кавычки в значке - это автопереводные ветки (с автопереводом на другие 10 частей форума).
Вот пример - ветка в этой части форума:
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
кавычки -
А вот эта ветка в автопереводе на англ форме.Not the Grail, just a regular one - Bablokos!!!
Два вопроса:
1. Многие не понимают, а некоторые понимают. Суть постов точно понимают. Перевод названия ветки на англ нормальное (очень понятное), последнее слово можно и не читать.
2. Нет, эта ветка еще не автопереводная .. можете сами посмотреть - найти ветки с "кавычками в значке". Я не знаю по какому принципу выбираются ветки для автоперевода (наверное, какой-то автоматический скрипт переводит ветки, выбирая их по какому-то алгоритму? не знаю, извиняюсь):
Кстати, не только из рус части ветки автопереводятся - из англ - тоже автопереводятся (одну англ ветку обнаружил тут как автопереводную),
за остальными языковыми частями форума сильно не слежу, но думаю, что и оттуда скоро будут ветки.