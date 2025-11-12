Как Вам новое оформление сайта? - страница 117
В общем вылечил, но: закрыть пришлось все вкладки mql5.com. Вычистить куки браузера. Прощелкать все сообщения в терминале. Закрыть терминал. Закрыть браузер. На всякий случай закрыть и MetaEditor. В моём представлении это немного длинный путь для того, чтобы убрать висящие оповещения ...
Не проверял в других браузерах, но в "Опера" такой фигни не замечал.
В чатах иногда висят.
Но надо обратить внимание на все вкладки в сообщениях. Их сейчас много и не все обращают на это внимание.
Всех друзей можно группой добавить в канал. Чего уж тут обижаться если ты в друзьях или набрал себе друзей.)))
Все друзья могут пригласить тебя в свой канал. Это нормальная практика, а не игра в одни ворота))
Как найти спамера (по крайней мере раньше это работало)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42
***
Как найти СПАМЕРа создавшего чат:
Сейчас так: первый раз удаляетесь из канала самостоятельно. Плюётесь, ругаетесь. Если второй раз добавят Вас - пишите жалобу (можно модератору).
Тоже правильно.
Я из десктопного браузера сижу. Раньше вроде можно было тыкнуть и посмотреть список участников, сейчас не вижу куда тыкать. В следующий раз когда добавят посмотрю подробнее.
В каналы могут добавлять только друзья или все?
Вроде могут все и всех.
Точно знаю, что друзей можно добавлять списком.
Получил уведомление о покупке.
В заголовке идет одно название продукта, а в самом сообщении другое.
Время получения одно и тоже. Другого сообщения не было.
В покупках - второй продукт.
Это ошибка сайта или кто-то "подрабатывает"?
У меня похожая картина, свидетельствующая об ошибке на сайте.
Получил сообщение об окончании тестирования продукта, хотя я тестирование уже несколько дней не включал.
При просмотре сообщения видно - это сообщение о том, что был написан отзыв о продукте.
Отзыв действительно был, только звёзды по нему почему-то не засчитались. Но сообщение о тестировании явно ошибочное.