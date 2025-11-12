Как Вам новое оформление сайта? - страница 117

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov #:

В общем вылечил, но: закрыть пришлось все вкладки mql5.com. Вычистить куки браузера. Прощелкать все сообщения в терминале. Закрыть терминал. Закрыть браузер. На всякий случай закрыть и MetaEditor. В моём представлении это немного длинный путь для того, чтобы убрать висящие оповещения ...

Не проверял в других браузерах, но в "Опера" такой фигни не замечал.

В чатах иногда висят.

Но надо обратить внимание на все вкладки в сообщениях. Их сейчас много и не все обращают на это внимание. 

 

как посмотреть кто создал канал?

ну или как запретить добавлять мой профиль в каналы?

 
Andrei Trukhanovich #:

Всех друзей можно группой добавить в канал. Чего уж тут обижаться если ты в друзьях или набрал себе друзей.)))

Все друзья могут пригласить тебя в свой канал. Это нормальная практика, а не игра в одни ворота))

 
Как найти спамера (по крайней мере раньше это работало)

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42

***


    Как найти СПАМЕРа создавшего чат:

    Step 1    Step 2


    Сейчас так: первый раз удаляетесь из канала самостоятельно. Плюётесь, ругаетесь. Если второй раз добавят Вас - пишите жалобу (можно модератору). 

     
    Тоже правильно.

     
    Я из десктопного браузера сижу. Раньше вроде можно было тыкнуть и посмотреть список участников, сейчас не вижу куда тыкать. В следующий раз когда добавят посмотрю подробнее.

    В каналы могут добавлять только друзья или все?

     
    Вроде могут все и всех.

     
    Точно знаю, что друзей можно добавлять списком.

     

    Получил уведомление о покупке.

    В заголовке идет одно название продукта, а в самом сообщении другое.
    Время получения одно и тоже. Другого сообщения не было.
    В покупках - второй продукт.

    Это ошибка сайта или кто-то "подрабатывает"?

    1


    2

     

    У меня похожая картина, свидетельствующая об ошибке на сайте.

    Получил сообщение об окончании тестирования продукта, хотя я тестирование уже несколько дней не включал.

    Сообщение1

    При просмотре сообщения видно - это сообщение о том, что был написан отзыв о продукте.

    Отзыв действительно был, только звёзды по нему почему-то не засчитались. Но сообщение о тестировании явно ошибочное.

    Сообщение2

