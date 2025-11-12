Как Вам новое оформление сайта? - страница 109

Пропала информация радар в профиле, 0 продуктов 0 сигналов.. 
 
Пропала информация радар в профиле, 0 продуктов 0 сигналов.. 

Подтверждаю. Радар пуст, рейтинг звёзд отсутствует

 
Подтверждаю. Радар пуст, рейтинг звёзд отсутствует

Какая радость, а то показывало какую-то ересь - как пальцем в небо.

 
Какая радость, а то показывало какую-то ересь - как пальцем в небо.

Да, тоже не понимал эти звёзды, что они плюсуют. Но примерно с неделю назад число изменилось и стало равняться кол-ву отзывов со всех продуктов.


Паутинка и сумма звезд снова заработали. Спасибо программистам MQL.

Но моё мнение, что с широкоформатным лого профиля, которое когда-то убрали, было красивее что-ли (как в соц.сетях групп или видео канале ютюб)

С другой стороны, наверное, были случаи злоупотребления картинками.

 

личные Сообщения поламали, перестали работать, переходит на страницу, что-то грузит и висит, писать-читать ничего не дает.

уже минут 20 так


пс. через МТ работает.

 
личные Сообщения поламали, перестали работать, переходит на страницу, что-то грузит и висит, писать-читать ничего не дает.

уже минут 20 так

пс. через МТ работает.

уже минут 20 так


пс. через МТ работает.

Через МТ у меня не работает совсем.

 
Через МТ у меня не работает совсем.

да как-то непонятно, то работает то нет.
только что заработало на сайте, теперь снова не работает %)

 
да как-то непонятно, то работает то нет.
только что заработало на сайте, теперь снова не работает %)

Проблемы какие то на сайте. Подождем.

 
Проблемы какие то на сайте. Подождем.

Фиксят (см пост в англ).

Это проблема или так должно быть? Количество звезд высчитывается странным образом


