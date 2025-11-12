Как Вам новое оформление сайта? - страница 109
Пропала информация радар в профиле, 0 продуктов 0 сигналов..
Подтверждаю. Радар пуст, рейтинг звёзд отсутствует
Какая радость, а то показывало какую-то ересь - как пальцем в небо.
Да, тоже не понимал эти звёзды, что они плюсуют. Но примерно с неделю назад число изменилось и стало равняться кол-ву отзывов со всех продуктов.
Паутинка и сумма звезд снова заработали. Спасибо программистам MQL.
Но моё мнение, что с широкоформатным лого профиля, которое когда-то убрали, было красивее что-ли (как в соц.сетях групп или видео канале ютюб)
С другой стороны, наверное, были случаи злоупотребления картинками.
личные Сообщения поламали, перестали работать, переходит на страницу, что-то грузит и висит, писать-читать ничего не дает.
уже минут 20 так
пс. через МТ работает.
Через МТ у меня не работает совсем.
да как-то непонятно, то работает то нет.
только что заработало на сайте, теперь снова не работает %)
да как-то непонятно, то работает то нет.
Проблемы какие то на сайте. Подождем.
Фиксят (см пост #4 в англ).
Это проблема или так должно быть? Количество звезд высчитывается странным образом