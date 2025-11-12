Как Вам новое оформление сайта? - страница 174
Можно было бы также ввести единицы благодарности в денежном выражении. Один клик — одна минимальная единица (например один цент). На практике нигде не встречалось, но в теории было бы полезно, особенно в разделах "вопросы новичков". Новичок задают вопрос, а есть те, кто тратит свое время и отвечает. Tак почему бы не сказать спасибо в денежных единицах? Потратил время на копание документации и не нашел ответа, но получаю нужный ответ на форуме и радостно нажимаю 20 кликов благодарности. Что-то вроде того.
Давно такое предлагал.
Вот лежат у меня 22 доллара невыводимых. Что мне с ними делать? Потратить не могу, минималька - 30, клаудом не пользуюсь для тестирования, впсом тоже.
Сидел бы - раздавал тем, кто реально отвечает по существу и помогают. А со временем это приходит в привычку, как донаты на ютубе.
Незнаю о чем Вы, но донат на Маркете давно просят и для бесплатных продуктов. А для платных, сколько было скинь цену и куплю, но цена редактируется раз в 24 часа, а вот персональной скидки не придусмотрено.
у всех всегда при Поиске переключается страница и остается внизу?
и приходится или снизу вверх смотреть результаты поиска или прокручивать каждую страницу вверх, у меня так уже много лет, неужели нельзя нормально сделать
так же при заходе в Новую тему всегда открывается обзор со второго сообщения, т.е. топик всегда вверху за кадром, что ЗА? это тоже сколько помню столько так и работает
Браузер Opera, Win10
стрелка для лайков отвлекает на себя внимание -- даже некомфортно стало посты читать на форуме.
сильная и пустая информационная нагрузка, гарантированно отвлекающая внимание.
как бы уменьшить её, сделать более блёклой по цвету -- может обрамление убрать, оставить стрелку и цифру -- чтобы лайк не доминировал в начале каждого поста.
На десктопном браузере вроде норм смотрится. А вот в мобильном - да, отвлекает. Может быть имеет смысл перенести стрелку для мобильного браузера в место рядом с номером поста:
хорошо сделано -- навел мышкой на пост -- появилось "нарушение/ответить/карман" -- так и с лайком сделать.
если чтение любой информации на форуме начинать с лайка (стрелка/цифра) -- то в таком чтении пропадает всякий смысл.
итак % информационной ценности постов не велик, пока найдёшь то что надо -- так ещё к этому добавляется бестолковая нагрузка на обязательное прочтение каждого лайка со стрелкой.
Виджеты котировок на главной странице - это хорошо.
Но что-то с ними не так. Во-первых отличаются показания в цифрах и не реагирует %
Сравнивал с графиком по клику на виджет
P.S. И на странице графика похоже нет русификации заголовков новостей и превью графика. Но, думаю, это не мешает.