Как Вам новое оформление сайта? - страница 87
Также можно закрыть любой приватный чат (отписаться от него, скажем так). Но если второй собеседник вновь напишет в него у себя, то это чат у вас восстановится.
Спамеры два раза в один чат не пишут, как правило. Так что должно помочь в избавлении от ненужных чатов
Спасибо, работает. Пока проверял обнаружил живого спамера. посмотрите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/forum/36170/page53#comment_21142752
Благодарю!
@Rashid Umarov, @Renat Fatkhullin
Добавьте звуковое оповещение о приходе сообщений во фрилансе, оно раньше было.
Спасибо!
Если заказчик делает шаг в работе в то время когда ты пишешь сообщение , оно удаляется.
Уже код набросал :)
В разделе страница продавца https://www.mql5.com/ru/users/..../seller легли стили...
Что бы воспроизвести нужно понажимать на фильтры советники, индикаторы... Проверил в разных браузерах и в режиме инкогнито, баг есть...
в разделе продукты - показываются только 30 продуктов из 44.
UPD: Если изменить масштаб - то догружаются следующие продукты.
Я так понял, что адаптивность только на 3 строчки...
Если нажать на утилиты - показываются все доступные, но стили слетают.
Подтверждаю про слетание стилей при нажатии на любой тег
С пятницы у меня не появляются новые сообщения в Избранное на панели.
При выставлении в посте на форум моей картинки подставляется неизвестная мне картинка одна и та же, чужая.