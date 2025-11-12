Как Вам новое оформление сайта? - страница 87

Также  можно закрыть любой приватный чат (отписаться от него, скажем так). Но если второй собеседник вновь напишет в него у себя, то это чат  у вас восстановится.

Спамеры два раза в один чат не пишут, как правило. Так что должно помочь в избавлении от ненужных чатов

 
Rashid Umarov:

Спасибо, работает. Пока проверял обнаружил живого спамера. посмотрите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/forum/36170/page53#comment_21142752

Rashid Umarov:

Благодарю!

 

@Rashid Umarov@Renat Fatkhullin

Добавьте звуковое оповещение о приходе сообщений во фрилансе, оно раньше было.

Спасибо!

 
Если заказчик делает шаг в работе в то время когда ты пишешь сообщение , оно удаляется.
Было бы здорово если бы этого не происходило. 
 
Aleksei Beliakov:
Уже код набросал :)

<textarea id="textarea"></textarea>
<script>
$('#textarea').bind('input', function(){
   sessionStorage.setItem('text', $('#textarea').val());
});
$(document).ready(function(){
  $('#textarea').html(sessionStorage.getItem('text'));
});
</script>
 

В разделе страница продавца https://www.mql5.com/ru/users/..../seller  легли стили...

Что бы воспроизвести нужно понажимать на фильтры советники, индикаторы... Проверил в разных браузерах и в режиме инкогнито, баг есть...

 

в разделе продукты - показываются только 30 продуктов из 44.  

UPD: Если изменить масштаб - то догружаются следующие продукты.

Я так понял, что адаптивность только на 3 строчки... 


Если нажать на утилиты - показываются все доступные, но стили слетают. 

 

Подтверждаю про слетание стилей при нажатии на любой тег


 

С пятницы у меня не появляются новые сообщения  в Избранное на панели. 

При выставлении в посте на форум моей картинки подставляется неизвестная мне картинка одна и та же, чужая. 

