Как Вам новое оформление сайта? - страница 63
Как-же не хватает стрелки "Прокрутить страницу вверх"
А колёсик сломался? Или клавиша "Home" сломалась?
Но у меня назревает такая-же проблема. На моей крыске есть программируемые кнопки и пара из них были запрограммированы на "Home" и "End" но вот одна кнопочка сломалась, а поскольку я чаще пользуюсь той которая "Home" то я перенастроил "End" на "Home". И в ужасе жду когда моя крыска совсем сдохнет... Как будет трудно менять привычку...
Ну это совсем не удобно, нужно убрать руку с мышки, протянуть к клавиатуре. Не у всех клавиатура на коленке.
Попробуйте колесом проскроллить снизу вверх: здесь
И такие страницы есть на форуме, если в них вставлена портянка кода.
Неужели сложно сделать кнопку прокрутки "вверх"
Да я знаю... Потому и в ужасе жду что моя крыска совсем сломается. Поскольку у меня только одна кнопочка осталась и я её запрограммировал на "home" то "end" приходится нажимать на клавиатуре левой рукой.
Товарищи разработчики, прошу добавить функцию закрытия Изображений по повторному клику.
Сейчас можно закрыть или кликом вне окна изображения, или по "крестику", что крайне не удобно при просмотре больших изображений!
Спасибо!
С сегодняшнего дня появился глюк в чате(ЛС) - при написании текста не происходит перенос на новую строку - появляется скролл и текст уезжает.
Браузер Opera 60.0.3255.109 .
<div class="placeholder"> Написать сообщение</div>
Можно как-то удалить кардинально?)
зы: Спасибо!
Зашел в профиль Рената в раздел "Публикации" и там выбрал раздел "Сообщения". На 2-й странице начинаются глюки. Я выделил на своем скриншоте красным цветом дату 25 июня 2019 года, но если щелкнуть на это сообщение, то оно перейдет в ветку где дата - 2012 год. В сообщении про про DLL выделил красным цветом дату 21 июня 2019 года, если щелкнуть на него перекинет в ветку, где это сообщение датируется 2010-м годом. Исправьте, пожалуйста.