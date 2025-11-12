Как Вам новое оформление сайта? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я так и не пойму как в мобильной версии сайта пользоваться менюшками.
"Разделы" - жмякаем туда --> открывается меню с разделами, там выбираем куда поедем, жмём --> едем. Прекрасно.
"Меню моей рожи" - жмякаем туда в ожидании соответствия с Разделами, ан-нет ... На секундочку появляется меню, но тут же вылетаем в Профиль/Главная. Прелестно.
А как выбрать, например, Сообщения? Тем более, что в мобильной версии нет значков о новых сообщениях в личке, в подписных темах и пр..
Мож у меня руки/ноги местами поменяны, а я живу счастливым в неведении?
Мож у меня руки/ноги местами поменяны, а я живу счастливым в неведении?
Ренат же сказал, что меню обкатывают "по живому" -- поэтому ты участник решения задачки про боксёра (https://www.mql5.com/ru/forum/37898/page4#comment_1199053)
Новая шапка напомнила шапку сайта знакомств)))
Новая шапка напомнила шапку сайта знакомств)))
так ведь mql5 это и есть сайт знакомств!
трейдеры знакомятся с разработчиками, разработчики знакомятся с документацией
так ведь mql5 это и есть сайт знакомств!
трейдеры знакомятся с разработчиками, разработчики знакомятся с документацией
так ведь mql5 это и есть сайт знакомств!
трейдеры знакомятся с разработчиками, разработчики знакомятся с документацией
Попадание в Профиль стало непростой задачей:
-- при наведении мышки на имя или аватар -- вызывает меню
-- но попытка продвинуться по этому меню -- и меню исчезает
Изначально щелчок по аватарке или имени -- переход в Профиль -- может вернуть такую возможность?
Попадание в Профиль стало непростой задачей:
-- при наведении мышки на имя или аватар -- вызывает меню
-- но попытка продвинуться по этому меню -- и меню исчезает
Изначально щелчок по аватарке или имени -- переход в Профиль -- может вернуть такую возможность?
У меня нормально в FF. Я не о мобильном.
Опера -- с 3-4 попытки -- не могу никак понять как надо перемещаться по меню, чтобы оно не исчезало.