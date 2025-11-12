Как Вам новое оформление сайта? - страница 8

А я так и не пойму как в мобильной версии сайта пользоваться менюшками.

"Разделы" - жмякаем туда --> открывается меню с разделами, там выбираем куда поедем, жмём --> едем. Прекрасно.
"Меню моей рожи" - жмякаем туда в ожидании соответствия с Разделами, ан-нет ... На секундочку появляется меню, но тут же вылетаем в Профиль/Главная. Прелестно.

А как выбрать, например, Сообщения?  Тем более, что в мобильной версии нет значков о новых сообщениях в личке, в подписных темах и пр..

Мож у меня руки/ноги местами поменяны, а я живу счастливым в неведении?

Ренат же сказал, что меню обкатывают "по живому" -- поэтому ты участник решения задачки про боксёра (https://www.mql5.com/ru/forum/37898/page4#comment_1199053)
 
Новая шапка напомнила шапку сайта знакомств))) 

 
так ведь mql5 это и есть сайт знакомств!

трейдеры знакомятся с разработчиками, разработчики знакомятся с документацией 

 
... документация знакомится с ... ???
 
... А потом разработчик вступает в отношения со своим кодом.
 

Попадание в Профиль стало непростой задачей:

-- при наведении мышки на имя или аватар -- вызывает меню

-- но попытка продвинуться по этому меню -- и меню исчезает

Изначально щелчок по аватарке или имени -- переход в Профиль -- может вернуть такую возможность? 

 
У меня нормально в FF. Я не о мобильном.
 
