Как Вам новое оформление сайта? - страница 40

Vitaly Muzichenko:

Сегодняшние сообщения начали появляться, и то не все, а только те, которые уже написаны после этого 


А где предыдущие, а где за 6-е и 7-е число?


И правда, у вас скачок с 5 по 8 июня. Проверил свои - то же самое, корова языком слизнула 6, 7 июня.
 
Vitaly Muzichenko:

Сидел и ждал, но чуда не произошло ...

Решил заглянуть в профиль модератора для достоверности информации, он постоянно пишет сообщения.

Проблема в том, что последние сообщения так-же застыли на дате 2017.06.05 

Вопрос: Почему не обновляется "Все сообщения"?


Спасибо!


Проверьте, пожалуйста, функционирование кнопки "Все сообщения". Поиск был исправлен.
 
Vladimir Karputov:

Проверьте, пожалуйста, функционирование кнопки "Все сообщения". Поиск был исправлен.

Вот такой вопрос...

Сложно-ли и можно-ли сделать нумерацию строк при вставке кода в сообщении. Примерно вот так

1 //+------------------------------------------------------------------+
2 //|                                              Moving Averages.mq5 |
3 //|                   Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp. |
4 //|                                              http://www.mql5.com |
5 //+------------------------------------------------------------------+
6 #property copyright "Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp."
7 #property link      "http://www.mql5.com"
8 #property version   "1.00"
9 
10 #include <Trade\Trade.mqh>
11 
12 input double   MaximumRisk       = 0.02;  // Maximum Risk in percentage
13 input double   DecreaseFactor    = 3;     // Descrease factor
14 input int      MovingPeriod      = 12;    // Moving Average period
15 input int      MovingShift       = 6;     // Moving Average shift
 
Alexey Viktorov:

Вот такой вопрос...

Сложно-ли и можно-ли сделать нумерацию строк при вставке кода в сообщении. Примерно вот так


Да, это очень нужно! Недавно вставлял, нумеровал руками, так как надо было пояснить код построчно.
 
Alexey Viktorov:

Вот такой вопрос...

Сложно-ли и можно-ли сделать нумерацию строк при вставке кода в сообщении. Примерно вот так

 

Обратная сторона в том, что при копировании кода нужно будет затирать цифры, что не очень удобно... Если у человека есть вопрос, то он может отдельно скопировать строку кода или в коде пояснить, что сомнения начинаются с этой строки...

 
-Aleks-:

 

Обратная сторона в том, что при копировании кода нужно будет затирать цифры, что не очень удобно... Если у человека есть вопрос, то он может отдельно скопировать строку кода или в коде пояснить, что сомнения начинаются с этой строки...


Я не волшебник CSS, но абсолютно уверен, что нумерацию можно вынести в колонку (устроено может быть по разному) которая не будет копироваться.
 
-Aleks-:

 

Обратная сторона в том, что при копировании кода нужно будет затирать цифры, что не очень удобно... Если у человека есть вопрос, то он может отдельно скопировать строку кода или в коде пояснить, что сомнения начинаются с этой строки...

В общем-то ответ уже дан,

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как Вам новое оформление сайта?

Alexey Volchanskiy, 2017.06.12 23:47


Я не волшебник CSS, но абсолютно уверен, что нумерацию можно вынести в колонку (устроено может быть по разному) которая не будет копироваться.

но хочу просто пояснить: мой пример был создан вручную для пояснения моих мыслей. В MetaEditor нумерация ведь есть, но не копируется.

Просто это для удобства. Я попробовал при вставке кода в SRC нажать кнопку "Нумерованный список", но сразу выкидывает из SRC.

 
Alexey Viktorov:

В общем-то ответ уже дан,

но хочу просто пояснить: мой пример был создан вручную для пояснения моих мыслей. В MetaEditor нумерация ведь есть, но не копируется.

Просто это для удобства. Я попробовал при вставке кода в SRC нажать кнопку "Нумерованный список", но сразу выкидывает из SRC.

 

Моя цель не препятствовать прогрессу, а лишь указать на возможные трудности, если их удастся разрешать, то, соответственно, мои замечания утрачивают актуальность - просто надо это учесть, а что б это случилось об этом нужно говорить.

 

Товарищи разработчики!

Измените пожалуйста название кнопки SRC, на CODE, может это как-то поспособствует вставлять код в сообщение через эту кнопку!

Надеюсь буду услышан, спасибо!

 

Мне немножко не нравится оформление Экономического календаря. Вот выбор, который мы имеем:

Мне не нравится то, что здесь нет пункта "Сегодня", как есть, например, на fxфактори. Наступило, например, 18 сентября 2017. И я хотел бы сосредоточится только на сегодняшних событиях. Я хочу, чтобы другие события меня не отвлекали от событий сегодняшних. Я хотел бы иметь эту возможность ценой одного щелчка мыши. К сожалению, этого нет в текущей версии Экономического календаря. К сожалению.

