Как Вам новое оформление сайта? - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодняшние сообщения начали появляться, и то не все, а только те, которые уже написаны после этого
А где предыдущие, а где за 6-е и 7-е число?
И правда, у вас скачок с 5 по 8 июня. Проверил свои - то же самое, корова языком слизнула 6, 7 июня.
Сидел и ждал, но чуда не произошло ...
Решил заглянуть в профиль модератора для достоверности информации, он постоянно пишет сообщения.
Проблема в том, что последние сообщения так-же застыли на дате 2017.06.05
Вопрос: Почему не обновляется "Все сообщения"?
Спасибо!
Проверьте, пожалуйста, функционирование кнопки "Все сообщения". Поиск был исправлен.
Проверьте, пожалуйста, функционирование кнопки "Все сообщения". Поиск был исправлен.
Вот такой вопрос...
Сложно-ли и можно-ли сделать нумерацию строк при вставке кода в сообщении. Примерно вот так
Вот такой вопрос...
Сложно-ли и можно-ли сделать нумерацию строк при вставке кода в сообщении. Примерно вот так
Да, это очень нужно! Недавно вставлял, нумеровал руками, так как надо было пояснить код построчно.
Вот такой вопрос...
Сложно-ли и можно-ли сделать нумерацию строк при вставке кода в сообщении. Примерно вот так
Обратная сторона в том, что при копировании кода нужно будет затирать цифры, что не очень удобно... Если у человека есть вопрос, то он может отдельно скопировать строку кода или в коде пояснить, что сомнения начинаются с этой строки...
Обратная сторона в том, что при копировании кода нужно будет затирать цифры, что не очень удобно... Если у человека есть вопрос, то он может отдельно скопировать строку кода или в коде пояснить, что сомнения начинаются с этой строки...
Я не волшебник CSS, но абсолютно уверен, что нумерацию можно вынести в колонку (устроено может быть по разному) которая не будет копироваться.
Обратная сторона в том, что при копировании кода нужно будет затирать цифры, что не очень удобно... Если у человека есть вопрос, то он может отдельно скопировать строку кода или в коде пояснить, что сомнения начинаются с этой строки...
В общем-то ответ уже дан,
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Alexey Volchanskiy, 2017.06.12 23:47
Я не волшебник CSS, но абсолютно уверен, что нумерацию можно вынести в колонку (устроено может быть по разному) которая не будет копироваться.
но хочу просто пояснить: мой пример был создан вручную для пояснения моих мыслей. В MetaEditor нумерация ведь есть, но не копируется.
Просто это для удобства. Я попробовал при вставке кода в SRC нажать кнопку "Нумерованный список", но сразу выкидывает из SRC.
В общем-то ответ уже дан,
но хочу просто пояснить: мой пример был создан вручную для пояснения моих мыслей. В MetaEditor нумерация ведь есть, но не копируется.
Просто это для удобства. Я попробовал при вставке кода в SRC нажать кнопку "Нумерованный список", но сразу выкидывает из SRC.
Моя цель не препятствовать прогрессу, а лишь указать на возможные трудности, если их удастся разрешать, то, соответственно, мои замечания утрачивают актуальность - просто надо это учесть, а что б это случилось об этом нужно говорить.
Товарищи разработчики!
Измените пожалуйста название кнопки SRC, на CODE, может это как-то поспособствует вставлять код в сообщение через эту кнопку!
Надеюсь буду услышан, спасибо!
Мне немножко не нравится оформление Экономического календаря. Вот выбор, который мы имеем:
Мне не нравится то, что здесь нет пункта "Сегодня", как есть, например, на fxфактори. Наступило, например, 18 сентября 2017. И я хотел бы сосредоточится только на сегодняшних событиях. Я хочу, чтобы другие события меня не отвлекали от событий сегодняшних. Я хотел бы иметь эту возможность ценой одного щелчка мыши. К сожалению, этого нет в текущей версии Экономического календаря. К сожалению.