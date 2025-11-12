Как Вам новое оформление сайта? - страница 36
Предложение по улучшению:
Если набралось в ветке более одной страницы, то уже не видно кто ТС, и нужно перейти на первую и посмотреть. Предлагаю установить маленькое изображение на аватаре - будет информативно
убрали, а каким образом теперь узнать, есть ли в теме новые ответы?
пиктограмма слева от темы
Почему так убого вставляются картинки в ленту да и вообще, на форум?
приложил оригинал.
Почему так убого вставляются картинки в ленту да и вообще, на форум?
Если картинка имеет ширину более 750 пикселей, то в пост будет вставлена сжатая копия. Но при этом, такая копия становится кликабельной - при клике откроется оригинал. Так было всегда.
Добавлено: статья MQL5.community - Памятка пользователя - 2.Редактор сообщений:
При этом придерживайтесь нескольких хороших правил:
Все рисунки должны быть отличного качества, которое наилучшим образом обеспечивается форматом PNG. Допускается также использование формата GIF при надлежащем качестве изображений. Не рекомендуется использовать формат JPG для снимков экранов.
Все изображения не должны превышать 750 пикселей в ширину. Если вы вставите изображение большей ширины, при сохранении оно автоматически уменьшится с существенной потерей качества.
Делайте снимки экрана ("скриншоты") сразу же в нужном размере, не пытайтесь уменьшать рисунки большого размера в графических редакторах. В 99% случаев качество рисунка при уменьшении ухудшится.
Рисунки не должны содержать ничего лишнего и должны легко пониматься с одного взгляда. Исключите из рисунка всё, что напрямую к нему не относится - читатель должен сразу же увидеть в нем то, ради чего делается рисунок. Большие блок-схемы и забитые значками графики никто не будет изучать, поверьте.
Если картинка имеет ширину более 750 пикселей, то в пост будет вставлена сжатая копия. Но при этом, такая копия становится кликабельной - при клике откроется оригинал. Так было всегда.
Может и было, но вот же 750
Итак, опять про картинки, оказывается, что искажение скрина происходит у меня на разных ПК - сейчас на нетбуке (800на600) их нет, а вот на десктопе искажения существенные - такие как на скриншоте https://c.mql5.com/3/125/brr.png . С чем это может быть связано?
Судя по скриншоту, что у вас в браузере увеличен масштаб отображения страниц.
На обычных изображениях это не так заметно, а вот там, где есть текст - искажения сразу видно.
Попробуйте нажать Ctrl+0 (или с нажатой клавишей Ctrl покрутить скролл мыши), чтобы вернуть стандартный масштаб.
Да, действительно, дело в масштабе. Спасибо.
Ошибка "The service is unavailable."
Через раз выскакивает. То пишешь пост - и нельзя его отправить, то читаешь страницу (причём находишься на ней больше минуты) и пытаешься или обновить её или перейти в общий раздел - и тут сразу эта ошибка.
Длиться это безобразие примерно с воскресенья.