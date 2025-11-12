Как Вам новое оформление сайта? - страница 179
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Заметил, что добавили VK Video в плеер и mp4 в прикреплении. Это прям хорошо.
Youtube shorts вроде не пашет, но это может и ограничение самого ютюба.
Да, как закончим с апгрейдом поисковой строки, разрешим заливать mp4 файлы.
Ренат, вот зачем грохать то, что было нужно и отлично работало!
1. Сегодня работал с учеником по программированию, показал, что такое storage в МТ5. Я точно помню, раньше был доступ и из форумного ЛК, а теперь нет такой кнопки. Эффективные оптимизаторы опять подгрызают корни могучего дуба по имени MQ?
2. По теме тестирования, но напишу заодно здесь. Учились с парнем рисовать кнопки и простейшие линии, все строго через API. В тестере, визуальный режим, в отличие от МТ4 по OnChartEvent отловить нажатия на кнопки и перетаскивания линий невозможно. И это не могут исправить уже 7 лет!
Прошу рассмотреть возможность добавлять в избранное:
1. Не темы, а именно сообщения - с возможностью формировать самому каталоги - есть интересные мысли на форуме, к которым думаешь вернутся спустя время, но они теряются, в том числе темах из-за флуда.
2. Добавить возможность формировать свой каталог статей - та же цель - вернуться к идеям в них, как только появится время или идейный голод.
Вот такой мини-баг после удаления нескольких сообщений модератором (я так думаю).
Когда в избранном кликаешь на цифру с сообщением, то можно попасть на страницу 404, т.к. по факту в ветке на несколько сообщений меньше, чем висящая цифра.
Приходится кликать на саму тему и тогда попадаешь на первую страницу.
Тут или надо синхронизировать число вместе с действием удаления сообщения или перенастроить 404 на автоматическое открытие последней доступной страницы.
Когда висит цифра с непрочитанным сообщением, то вроде такой проблемы нет или мне не попадалась.
Кто-нибудь может подсказать, какой плеер используется для вставки ссылки VK-Video?
Просто он адаптивный по ширине (но не по высоте), когда уменьшаешь масштаб, но и так тоже подойдёт.
Нужно на один сайт вставить, а стандартный "код для вставки" из VK создаёт не резиновый плеер и их тех.поддержка это признаёт.
P.S. Внезапно нашёл решение для резиновости. Вопрос закрыт.
Заработала вставка MP4/WebM видео файлов:
И еще расширили количество поддерживаемых видео-сервисов:
Заработала вставка MP4/WebM видео файлов:
И еще расширили количество поддерживаемых видео-сервисов:
Спасибо!!!
Прошу разработчиков подумать над внедрением на форум функционала "Спойлер". Удобная вещь для оформления длиннопостов.
Пример тегов можно взять из движка xenforo (и там очень много разных фич и сеоптимизаций).
Спустя время бары перестают рисоваться, хотя цена котировки транслируется. Браузер Opera.