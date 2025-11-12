Как Вам новое оформление сайта? - страница 179

Заметил, что добавили VK Video в плеер и mp4 в прикреплении. Это прям хорошо.

Youtube shorts вроде не пашет, но это может и ограничение самого ютюба.


 
Renat Fatkhullin #:
Да, как закончим с апгрейдом поисковой строки, разрешим заливать mp4 файлы.

Ренат, вот зачем грохать то, что было нужно и отлично работало!

1. Сегодня работал с учеником по программированию, показал, что такое storage в МТ5. Я точно помню, раньше был доступ и из форумного ЛК, а теперь нет такой кнопки. Эффективные оптимизаторы опять подгрызают корни могучего дуба по имени MQ?

2. По теме тестирования, но напишу заодно здесь. Учились с парнем рисовать кнопки и простейшие линии, все строго через API. В тестере, визуальный режим, в отличие от МТ4 по OnChartEvent отловить нажатия на кнопки и перетаскивания линий невозможно. И это не могут исправить уже 7 лет!

 

Прошу рассмотреть возможность добавлять в избранное:

1. Не темы, а именно сообщения - с возможностью формировать самому каталоги - есть интересные мысли на форуме, к которым думаешь вернутся спустя время, но они теряются, в том числе темах из-за флуда.

2. Добавить возможность формировать свой каталог статей - та же цель - вернуться к идеям в них, как только появится время или идейный голод.

 
На странице Маркет -> Мои продукты сломались счётчики "Скачано/Куплено". Значения не соответствуют действительности (завышены)
 

Вот такой мини-баг после удаления нескольких сообщений модератором (я так думаю).

Когда в избранном кликаешь на цифру с сообщением, то  можно попасть на страницу 404, т.к. по факту в ветке на несколько сообщений меньше, чем висящая цифра.

Приходится кликать на саму тему и тогда попадаешь на первую страницу.

Тут или надо синхронизировать число вместе с действием удаления сообщения или перенастроить 404 на автоматическое открытие последней доступной страницы.

Когда висит цифра с непрочитанным сообщением, то вроде такой проблемы нет или мне не попадалась.



 

Кто-нибудь может подсказать, какой плеер используется для вставки ссылки VK-Video?

Просто он адаптивный по ширине (но не по высоте), когда уменьшаешь масштаб, но и так тоже подойдёт.

Нужно на один сайт вставить, а стандартный "код для вставки" из VK создаёт не резиновый плеер и их тех.поддержка это признаёт.


P.S. Внезапно нашёл решение для резиновости. Вопрос закрыт.

<style>
.vk-wrap {
padding-bottom: 56.25%;
height: 0;
overflow: hidden;
}
.vk-wrap iframe {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border-width: 0;
outline-width: 0;
}
</style>
<div class="vk-wrap">
<!--Ниже добавьте код ВКонтакте-->

</div>
 

Заработала вставка MP4/WebM видео файлов:

И еще расширили количество поддерживаемых видео-сервисов:


 
Спасибо!!! 

 

Прошу разработчиков подумать над внедрением на форум функционала "Спойлер".  Удобная вещь для оформления длиннопостов.

Пример тегов можно взять из движка xenforo (и там очень много разных фич и сеоптимизаций).

 

Спустя время бары перестают рисоваться, хотя цена котировки транслируется. Браузер Opera.


