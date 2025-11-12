Как Вам новое оформление сайта? - страница 184
Пытаюсь добавить в кодобазу скрипт, но получаю на этапе автоматической проверки ошибку "invalid file". Никаких подробностей - какой файл, что в нем не так?
Невозможно исправить то, не знаю что. Но поскольку исходники довольно простые, похоже на баг кодобазы.
Отвечаю сам себе - сайт не умеет работать с UTF-8 файлами без BOM. Учитывая, что MetaEditor и прочие редакторы работают с ними спокойно, налицо недоработка сайта - и в том, что не принимает эти файлы, и в том, что выдает совершенно абстрактный текст ошибки без нормальной диагностики - уж так бы и написали: UTF-8 source file encoding in <filename> requires BOM.
Я уж молчу про то, что встроенный в сайт просмотрщик исходников тоже UTF-8 не понимает - выводит кракозябры вместо символов.
В настройках профиля есть раздел контакты, там есть возможность указать разные данные, так вот, там есть поле для ICQ, которая уже вообще закрыта как проект компанией Mail.ru и нет поля для Телеграм.
Наверное актуально то поле заменить с ICQ на Телеграм (может добавить и WhatsApp, Signal и Viber) и сделать настройки о том, кому доступен просмотр. В Телеграм есть ники, не обязательно номер телефона указывать же.
+
Предлагаю, чтобы продавцам приходило оповещение:
"Ваш продукт не обновлялся более года"
В поиске продуктов добавить чекбокс - "не показывать продукты, которые не обновлялись более года". Моно добавить ещё 6 мес, но 3 и 1 создаст нагрузку.
При покупке продукта покупателю выводить примечание "Продукт не обновлялся более года".
Такое нововведение позволит авторам своевременно обновляться, а маркету не захламляться.
Зачем обновлять индикатор, если он работает правильно уже 10 лет?
Очень много программ (не продуктов), которые требуют поддержки от продавца.Продукты, это в продуктовом маркете, и они тоже требуют поддержки, чтобы не сгнили.
Ну примерно как коту когда делать нечего…
Для чего выпускают новый билд? Чтобы продукты корректно работали.
Если продукт не обновляли 10 лет, то с большой долей вероятности, он работает уже не так или даже ничего на графике не показывает.
Обновление может быть просто обычным перекомпилированием. Это значит, что человек жив, его не взломали/угнали аккаунт и у него есть исходник.
Если Админы читают ветку, то также напомню про старое обращение. В какой-то момент половина отзывов перестала учитываться в общем зачёте.
Слишком огромная цифра, которая в целом по статистике может говорить о том, что фильтр отсева левых отзывов не работает. Не работает! (сами подумайте, если отзыв считается левым с вероятностью в 50%, то это пальцем в небо). У меня ведь их нет вообще левых, но спилили почти половину.
Понимаю, что если после покупки сразу прилетает отзыв, может быть странным. Но бывало, что чел тестил демку неделю, докапывал меня вопросами и наконец решился купить и оставил отзыв. Для фильтра - это подозрительно, а по факту он не работает по той идее, для которой был создан (если вообще он есть и это не баг с отзывами).
После сегодняшнего обновления сайта банер не выровнен по центру.