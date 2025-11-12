Как Вам новое оформление сайта? - страница 181
Не похоже - слишком быстро обновляется, за что мне очень нравится этот портал по сравнению с новыми навороченными тормозами.
У всех может быть разное восприятие, поэтому "удобно" для разных людей разное. Я не люблю чрезмерную анимацию и мерцание, сообщение будут так выглядеть, как я понял - слишком утомительно.
К тому же, я пользуюсь разными ПК и могу сейчас достаточно легко следить за разными ветками, понимая, что читал, а что нет, когда всё будет обновляться и ты не за ПК, а он работает, то ничего не отследишь же. Особенно, когда десятки вкладок открыто...
звучит слишком по старперски
Так весь вес в картинках там на скрине - с этим ничего не поделать, коли нет в кэше.
Слишком не слишком, а есть классический подход.
видно на разных планетах живем
Мода приходит и уходит, а стиль остаётся :) Вспомнился такой вот слоган. Сайт стильный, я бы не хотел изменений. Это моё мнение, как пользователя. Я не представляю всех тут пользователей.
Ага, особенно стильная темная тема :))
Ага, особенно стильная темная тема :))
Я просто давно убираю яркость (в мониторе есть сверх экономный режим), иначе интернетом нельзя пользоваться - как пропали задники у сайтов и появились белые фоны.
Совершенно верно: лучшее враг хорошего
Как из автопереведенного топика (например, на английском форуме), узнать оригинальный топик (например, на русском), из которого он был сгенерирован?
Замена суффикса /en/ на /ru/ в URL не работает, потому что нумерация топиков на разных языках не совпадает.
Что за приложение для браузера предлагает установить сайт? Что оно содержит и позволяет делать? Чем отличается от сайта? Была ли про это новость?