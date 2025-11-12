Как Вам новое оформление сайта? - страница 181

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin #:

Не похоже - слишком быстро обновляется, за что мне очень нравится этот портал по сравнению с новыми навороченными тормозами.


Aleksey Vyazmikin #:

У всех может быть разное восприятие, поэтому "удобно" для разных людей разное. Я не люблю чрезмерную анимацию и мерцание, сообщение будут так выглядеть, как я понял - слишком утомительно.

К тому же, я пользуюсь разными ПК и могу сейчас достаточно легко следить за разными ветками, понимая, что читал, а что нет, когда всё будет обновляться и ты не за ПК, а он работает, то ничего не отследишь же. Особенно, когда десятки вкладок открыто...

звучит слишком по старперски

 
Nikolai Semko #:


звучит слишком по старперски

Так весь вес в картинках там на скрине - с этим ничего не поделать, коли нет в кэше.

Слишком не слишком, а есть классический подход.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Слишком не слишком, а есть классический подход.

видно на разных планетах живем

 
Nikolai Semko #:

видно на разных планетах живем

Мода приходит и уходит, а стиль остаётся :) Вспомнился такой вот слоган. Сайт стильный, я бы не хотел изменений. Это моё мнение, как пользователя. Я не представляю всех тут пользователей.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Мода приходит и уходит, а стиль остаётся :) Вспомнился такой вот слоган. Сайт стильный, я бы не хотел изменений. Это моё мнение, как пользователя. Я не представляю всех тут пользователей.

Ага, особенно стильная темная тема :))

 
Nikolai Semko #:

Ага, особенно стильная темная тема :))

Я просто давно убираю яркость (в мониторе есть сверх экономный режим), иначе интернетом нельзя пользоваться - как пропали задники у сайтов и появились белые фоны.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Мода приходит и уходит, а стиль остаётся :) Вспомнился такой вот слоган. Сайт стильный, я бы не хотел изменений. Это моё мнение, как пользователя. Я не представляю всех тут пользователей.

Совершенно верно: лучшее враг хорошего
 
a007 #:
Совершенно верно: лучшее враг хорошего
Но друг отличного
 

Как из автопереведенного топика (например, на английском форуме), узнать оригинальный топик (например, на русском), из которого он был сгенерирован?

Замена суффикса /en/ на /ru/ в URL не работает, потому что нумерация топиков на разных языках не совпадает.

 

Что за приложение для браузера предлагает установить сайт? Что оно содержит и позволяет делать? Чем отличается от сайта? Была ли про это новость?


1...174175176177178179180181182183184185186187188...193
Новый комментарий