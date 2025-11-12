Как Вам новое оформление сайта? - страница 91
Перестали приходить личные сообщения от system из маркета.
починили?
починили?
Для маркета им переводил на все языки. Единственно что старался простые односложные предложения применять.
Да, для авто-переводчиков надо только такие простые предложения делать. Иногда правда и синонимы не те бывают. Но это, когда английский проверяешь, можешь поправить. А вот другие языки на удачу)
Если сравнивать яндекс переводчик и гугл, то гугл лучше. Но может какой-нибудь софт, по типу Promt будет ещё лучше, но не уверен.
После того, как принимаешь одного человека в друзья, пропадает возможность раскрыть список "Заявки в друзья". Отображается только 5 человек.
Кнопка "Скрыть" напротив " Заявки в друзья " - не реагирует.
Кнопка "Скрыть/Все" напротив " Друзья " - работает, список скрывается и раскрывается.
Предлагаю на странице продукта в маркете заменить последовательность:
Рекомендуем также
С этим продуктом покупают
Другие продукты этого автора
на:
Другие продукты этого автора
Рекомендуем также
С этим продуктом покупают
Другие продукты этого автора
Рекомендуем также
С этим продуктом покупают
Поддерживаю. Это логично. Плюс либо плиткой правее, либо ссылкой возле заголовка добавить линк "все продукты автора" / "весь список"Можно ещё добавить интересный список. Популярность покупок за последние 24 часа. Что может помочь новым авторам
Добавление друга через крестик НЕ работает.
Нажимаю на крестик, нажимаю добавить, крестик исчезает. Все как нужно.
Но после обновления страницы все становиться на свои места..
Вы действительно успели подружиться с 50 пользователями за 5 минут?
НО вопрос - у меня в контактах, скайп теперь, не виден. У других пользователей skype отображается. Его как-то по особенному, писать надо?
У всех картинка с профиля исчезла или только у меня после обновления Win10?