Как Вам новое оформление сайта? - страница 135
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет))) Я недавно у вас тут на форуме, хочу задать вопрос. А поиска именно по форуму нет??? Отдельного, не общего по софту... Просто, тем на форуме миллион, и возможно некая уже обсуждалась ранее, а найти сложно... Было бы неплохо, если бы поисковик по форуму отдельный был)))
Доброе утро! Поиск по форуму есть. В поисковой строке пишите слово или фразу и нажимаете на поиск (справа в строке поиска значок "лупа"). Дальше откроется новая страница и в меню с левой стороны выбираете нужный Вам раздел, например, Форум.
С уважением, Владимир.
Есть ли на сайте журнал с публикациями новых продуктов как это сделано в мобильном приложении?
Можно ли сделать подобный журнал для всех оценок с выбором параметров. Интересует раздел свежих 5-ти звёздочных оценок индикаторов. Хотя бы для авторов такой функционал был бы полезен с точки зрения получения информации о трендах (популярности).
Использовал 1836 символов. После сохранения слетел перевод и вот такая надпись
Также не сохранились ещё около 5 переводов. Заполнение описания - боль) Буду теперь всё в блокнот заранее все переводы, а то 2 часа в трубу.
Использовал 1836 символов. После сохранения слетел перевод и вот такая надпись
Также не сохранились ещё около 5 переводов. Заполнение описания - боль) Буду теперь всё в блокнот заранее все переводы, а то 2 часа в трубу.
Архив основа спокойствия))) Нормальная школа всегда через боль)))
Использовал 1836 символов. После сохранения слетел перевод и вот такая надпись
Видать, считаются байты (или двухбайтовые слова), а не символы, а размер символа отличается.
Видать, считаются байты (или двухбайтовые слова), а не символы, а размер символа отличается.
Нет. Что-то со стилями. Сейчас попробовал текст из Word перенести, та же ошибка.
Потом скопировал текст в файл txt и от туда нормально встало. Правда пришлось каждую строку пройтись Enter/Backspace, чтобы отступы стандартные между строк появились.
Просто из txt копируется без стилей, а точнее, стиль получается нестандартный, т.к. в самом редакторе описания уже встроен какой-то стиль и он отличается от чистого txt. При любой правке чистого текста вносится встроенный стиль в редактируемую строку и цельность стиля всего текста теряется. Поэтому и приходится пробегать каждую строку. Очередная боль)
Здравствуйте, может кто уже поднимал эту тему, но я по поиску не нашел.. Хотелось чтобы на сайте во всех разделах была реализована кнопка "наверх" которая автоматически прокручивает страницу в начало, было бы очень удобно.
Надо клацнуть мышкой по закладке страницы и будет начало страницы.
Надо клацнуть мышкой по закладке страницы и будет начало страницы.
Исклацался. Дырку проклацал. А как было не на начале, так и осталось...
Куда клацать в FireFox?