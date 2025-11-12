Как Вам новое оформление сайта? - страница 32

Yuriy Zaytsev:

Нее не пропало , еще бывает с мобильных девайсов.

Борюсь просто сначала отвечаю на пост пустым сообщением,  записываю. Затем поднимаю  свой ответ на редактирование ,  тогда уже нормально.


А я просто жму enter чтобы на строчку ниже курсор опустился в ответном посте и тогда курсор не перескакивает.
 
Alexandr Saprykin:

,,............ 


пришу со смартфона, 
Нажал "не полноценную клавишу enter",  на тачпаде смартфона.

Записал


А вот теперь поднял на редактирование..

И все ок
Ядро 3.4.0 zte s2

На обычной машине , где есть полноценная клавиатура и физически осязаемая  клавиша enter , проблемы нет.

 
Yuriy Zaytsev:

Свой предыдущий пост о нажатии enter я как раз писал со смартфона с Android 4.2.2 и ядром 3.4.5 explay rio

И никаких проблем))

 
Alexandr Saprykin:


:-) Дак , черт его знает в чем разница,  у меня ( на моем ) - блин, так как описал. Мир же он так разнообразен, таким вещам давно не удивляюсь.

Ну не стану же я покупать другой смартфон  :-) , что бы у меня Enter нормально отрабатывал.

На самом деле , возможно где есть какая то галочка [√]  или нет  [ ] - в  настройках.


   Ассоциативный Анекдот  по случаю вспомнил:

Папа , я хочу женится 

- ну и что , женись какие проблемы.

Моя девушка хочет - что бы у меня был мерседеc последней модели

- ну подумаешь , продадим твой  Rols-Royce с позолоченной кухней  внутри и бильярдным столом - и купим тебе какой то там мерседес.

Папа ты не понимаешь , она хочет что бы у меня был еще двухэтажный особняк.

- знаешь сынок - из за какой то суки - я не стал бы сносить 9 этажей твоего личного 11 этажного особняка на твоем острове.

Редактор постов безбожно падает в непредсказуемый момент времени (закрывается браузер и теряет весь текст),

замечено на Хроме, это было еще полгода назад, и сейчас тоже, длинные посты писать нереально (речь про codebase)...

 
Yuriy Zaytsev:

Ну я только с компа, со смарта что-то набивать противопоказано моей лени
 
transcendreamer:

В редакторе статей все нормально, а там тексты подлиннее. В кодобазе тоже ни разу не замечал.

Вообще, при чем тут сайт, если закрывается браузер?

 
Практичней стало
 

незнаю. я уже привык и так стало даже лучше.

главное не шрифт, а чтобы работа была

 
Vladimir Gribachev:

незнаю. я уже привык и так стало даже лучше.

главное не шрифт, а чтобы работа была


Это точно, а то часто вот такое вижу. Особенно мешает в переписке в режиме чата с клиентом


