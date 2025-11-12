Как Вам новое оформление сайта? - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нее не пропало , еще бывает с мобильных девайсов.
Борюсь просто сначала отвечаю на пост пустым сообщением, записываю. Затем поднимаю свой ответ на редактирование , тогда уже нормально.
Записал
А вот теперь поднял на редактирование..
И все ок
На обычной машине , где есть полноценная клавиатура и физически осязаемая клавиша enter , проблемы нет.
А вот теперь поднял на редактирование..
И все ок
На обычной машине , где есть полноценная клавиатура и физически осязаемая клавиша enter , проблемы нет.
Свой предыдущий пост о нажатии enter я как раз писал со смартфона с Android 4.2.2 и ядром 3.4.5 explay rio
И никаких проблем))
Свой предыдущий пост о нажатии enter я как раз писал со смартфона с Android 4.2.2 и ядром 3.4.5 explay rio
И никаких проблем))
:-) Дак , черт его знает в чем разница, у меня ( на моем ) - блин, так как описал. Мир же он так разнообразен, таким вещам давно не удивляюсь.
Ну не стану же я покупать другой смартфон :-) , что бы у меня Enter нормально отрабатывал.
На самом деле , возможно где есть какая то галочка [√] или нет [ ] - в настройках.
Ассоциативный Анекдот по случаю вспомнил:
Папа , я хочу женится
- ну и что , женись какие проблемы.
Моя девушка хочет - что бы у меня был мерседеc последней модели
- ну подумаешь , продадим твой Rols-Royce с позолоченной кухней внутри и бильярдным столом - и купим тебе какой то там мерседес.Папа ты не понимаешь , она хочет что бы у меня был еще двухэтажный особняк.
- знаешь сынок - из за какой то суки - я не стал бы сносить 9 этажей твоего личного 11 этажного особняка на твоем острове.
Редактор постов безбожно падает в непредсказуемый момент времени (закрывается браузер и теряет весь текст),
замечено на Хроме, это было еще полгода назад, и сейчас тоже, длинные посты писать нереально (речь про codebase)...
Нее не пропало , еще бывает с мобильных девайсов.
Борюсь просто сначала отвечаю на пост пустым сообщением, записываю. Затем поднимаю свой ответ на редактирование , тогда уже нормально.
Ну я только с компа, со смарта что-то набивать противопоказано моей лени
Редактор постов безбожно падает в непредсказуемый момент времени (закрывается браузер и теряет весь текст),
замечено на Хроме, это было еще полгода назад, и сейчас тоже, длинные посты писать нереально (речь про codebase)...
В редакторе статей все нормально, а там тексты подлиннее. В кодобазе тоже ни разу не замечал.
Вообще, при чем тут сайт, если закрывается браузер?
незнаю. я уже привык и так стало даже лучше.
главное не шрифт, а чтобы работа была
незнаю. я уже привык и так стало даже лучше.
главное не шрифт, а чтобы работа была
Это точно, а то часто вот такое вижу. Особенно мешает в переписке в режиме чата с клиентом