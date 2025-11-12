Как Вам новое оформление сайта? - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуйста, добавьте возможность переводить сообщения с мобильного.
я часто юзаю сайт с мобильного телехфона. - часто перевожу с других языков. Вернее пишу текст и перевожу на другой язык, немецкий, испанский, китайский .
раньше я включал полную версию сайта -
сейчас в полной версии сайта - в наборе кнопок редактора нет кнопки - Перевести!!!
верните . ПЛИЗ!
Пожалуйста, добавьте возможность переводить сообщения с мобильного.
я часто юзаю сайт с мобильного телехфона. - часто перевожу с других языков. Вернее пишу текст и перевожу на другой язык, немецкий, испанский, китайский .
раньше я включал полную версию сайта -
сейчас в полной версии сайта - в наборе кнопок редактора нет кнопки - Перевести!!!
верните . ПЛИЗ!
Видимо, вас в школе мало похвалили. :)
вообще не хвалили! Не учился и был хулиганом! это как-то влияет на мой пост?
... сейчас в полной версии сайта - в наборе кнопок редактора нет кнопки - Перевести!!!
В полной - есть, тока засунута в очень далеко:
Попробуйте уменьшить масштабирование страницы - она проявится
---
Есть небольшой дефект со слоями
.
В полной - есть, тока засунута в очень далеко:
Попробуйте уменьшить масштабирование страницы - она проявится
---
Есть небольшой дефект со слоями
.
спасибо. Появилась панелька перевода!
Добрый день.
Обновленный редактор статей, который вчера залили на сайт, лучше предыдущего. По крайней мере возможность распахнуть редактируемый текст на весь экран - отлично. Но неужели нельзя дополнить хотя бы одной темной темой? Элементарной - черный фон/белый шрифт. Сложно?
При длительном редактировании реально глаза устают.
Удачи
Снова старая беда: если курсор попал в цитату, вытащить его оттуда невозможно.
а разве это было когда-то исправлено?
а разве это было когда-то исправлено?