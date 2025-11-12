Как Вам новое оформление сайта? - страница 47

Пожалуйста, добавьте возможность переводить сообщения с мобильного. 

я часто юзаю сайт с мобильного телехфона. - часто перевожу с других языков. Вернее пишу текст и перевожу на другой язык, немецкий, испанский, китайский .

раньше я включал полную версию сайта -

сейчас в полной версии сайта - в наборе кнопок редактора нет кнопки - Перевести!!!


верните . ПЛИЗ! 

 
Видимо, вас в школе мало похвалили.  :)
 
вообще не хвалили! Не учился и был хулиганом! это как-то влияет на мой пост? 

 
В полной - есть, тока засунута в    очень далеко:

Попробуйте уменьшить масштабирование страницы - она проявится

---

Есть небольшой дефект со слоями

.

 
спасибо. Появилась панелька перевода! 

 

Добрый день.

Обновленный редактор статей, который вчера залили на сайт, лучше предыдущего. По крайней мере возможность распахнуть редактируемый текст на весь экран - отлично. Но неужели нельзя дополнить хотя бы одной темной темой?  Элементарной - черный фон/белый шрифт. Сложно?

При длительном редактировании реально глаза устают. 

Удачи

 
Снова старая беда: если курсор попал в цитату, вытащить его оттуда невозможно.
 
а разве это было когда-то исправлено? 

 
Да, был недолго период.
 
У меня у одного общения последние по пропадали? 
