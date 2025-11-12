Как Вам новое оформление сайта? - страница 149
Когда загружаешь обновление, всё выглядит так, как будто зависло
Ничего не кликается, приходится снова заходить в продукт и нажимать правка. Только после этого можно опубликовать обновление
1. Предлагаю в разделе Платежи-Операции отображать суммарный вывод средств по месяцам, годам и средствам вывода.
И количество успешных продаж. Для тех, кто ждёт шильдик 100/500/1000 и т.д.
2. Также в разделе Продавец - Статистика отображать заработанные средства за вычетом комиссии маркета. Это менее важно, чем первый пункт.
Спасибо
Даже версии не тыкаются? Странно, у меня всё ок. Может браузер или дополнения блочат что-то?
Даже версии не тыкаются? Странно, у меня всё ок. Может браузер или дополнения блочат что-то?
Тогда сайт был медленный. Потом вроде прошло. Я не так часто обновления заливаю.
Значки нового сообщения и новой темы среди избранных включены всегда, и когда нет сообщений и тем показывают 1. Куки, кнтрл Ф5 делал. Не помогает. И на телефоне и в браузере хром, вин 7. На телефоне 8 и 13 андроид, на обоих.
Возможно такая ошибка вылазит если сообщение кем то отправлено еще не прочитано и кем то удалено. Не уверен, но предполагаю. Такое было и меня.
Просмотрите весь список сообщений. На непрочитанном должна стоять оранжевая точка. Некоторые старые сообщения иногда вдруг становятся непрочитанными.
Есть одно пожелание для улучшения информативности на форуме.
Хотелось бы видеть в каждой строчке тем форума количество подписавшихся на эту тему.
Если можно, то добавьте. В этом нет никаких секретов.