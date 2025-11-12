Как Вам новое оформление сайта? - страница 149

Новый комментарий
 

Когда загружаешь обновление, всё выглядит так, как будто зависло

Ничего не кликается, приходится снова заходить в продукт и нажимать правка. Только после этого можно опубликовать обновление

 
На странице продукта версии ПК, было бы не плохо листать скрины ещё и перетаскиванием мышкой
 

1. Предлагаю в разделе Платежи-Операции отображать суммарный вывод средств по месяцам, годам и средствам вывода.

И количество успешных продаж. Для тех, кто ждёт шильдик 100/500/1000 и т.д.

2. Также в разделе Продавец - Статистика отображать заработанные средства за вычетом комиссии маркета. Это менее важно, чем первый пункт.

Спасибо

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Когда загружаешь обновление, всё выглядит так, как будто зависло

Ничего не кликается, приходится снова заходить в продукт и нажимать правка. Только после этого можно опубликовать обновление

Даже версии не тыкаются? Странно, у меня всё ок. Может браузер или дополнения блочат что-то?

 
Nikolay Shorin #:

Даже версии не тыкаются? Странно, у меня всё ок. Может браузер или дополнения блочат что-то?

Тогда сайт был медленный. Потом вроде прошло. Я не так часто обновления заливаю.

 
Значки нового сообщения и новой темы среди избранных включены всегда, и когда нет сообщений и тем показывают 1. Куки, кнтрл Ф5 делал. Не помогает. И на телефоне и в браузере хром, вин 7. На телефоне 8 и 13 андроид, на обоих.  Неправильные уведомления
 
Valeriy Yastremskiy #:
Значки нового сообщения и новой темы среди избранных включены всегда, и когда нет сообщений и тем показывают 1. Куки, кнтрл Ф5 делал. Не помогает. И на телефоне и в браузере хром, вин 7. На телефоне 8 и 13 андроид, на обоих. 

Возможно такая ошибка вылазит если сообщение  кем то отправлено еще не прочитано и кем то удалено. Не уверен, но предполагаю. Такое было и меня.

 
Valeriy Yastremskiy #:
Значки нового сообщения и новой темы среди избранных включены всегда, и когда нет сообщений и тем показывают 1. Куки, кнтрл Ф5 делал. Не помогает. И на телефоне и в браузере хром, вин 7. На телефоне 8 и 13 андроид, на обоих. 

Просмотрите весь список сообщений. На непрочитанном должна стоять оранжевая точка. Некоторые старые сообщения иногда вдруг становятся непрочитанными.

 
Artyom Trishkin #:

Просмотрите весь список сообщений. На непрочитанном должна стоять оранжевая точка. Некоторые старые сообщения иногда вдруг становятся непрочитанными.

Спасибо. Да, в старых чатах поменялся статус чата (стал приватным) и наверх не вознесся)))
 

Есть одно пожелание для улучшения информативности на форуме.

Хотелось бы видеть в каждой строчке тем форума количество подписавшихся на эту тему.

Если можно, то добавьте. В этом нет никаких секретов.

1...142143144145146147148149150151152153154155156...193
Новый комментарий