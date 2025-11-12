Как Вам новое оформление сайта? - страница 85

Vasyl Temchenko:

Мне больше всего "нравится" это:

Будучи вебмастером я ПОНИМАЮ и зачем ОНО нужно, и почему в ЭТОМ месте.
Но имейте же совесть!!
Явный перебор, жутко мешает, доводит до белого каления...
Сделайте доброе дело - переместите вверх или вниз на треть высоты, примерно.
Кому нана, тот по-любому увидит.  Но не доставайте же всех тех кому это и на не нужно.

держи, вебмастер


 
Я этот кусочек легко выпилил uBlock Origin. Теперь я тоже вебмастер )
 
Vitaly Muzichenko:

держи, вебмастер


если продолжит вылазить, нужно почистить куки в браузере

 
Не найду как удалить ненужные диалоги в сообщениях. Раньше вроде можно было это сделать..
 
Dmitriy Karpushkin:
Через мобильный терминал

 
Ruslan Khasanov:

Странно, что это нельзя сделать на сайте..

 

В КодоБазе появился свой поиск:


 
Vladimir Karputov:

Это прекрасно, только мало чем помогает

Нужен фильтр по авторам, чьи продукты не показывать

 
Vladimir Karputov:

без нормальных фильтров или классификаций для новичков, которые правильно не понимают как вопрос задать, и чем он отличается от запроса... как минимум подсказки ИИ)))) 

Минус слова нужны)))))

 

Возможно сюда.

Просмотр страниц форума и отмечание просмотренных (смена шрифта с жирного на норм) не отрабатывает с браузера на телефоне и просмотром позже на компе. На телефоне при последующем просмотре все норм.

На компах с разных адресов, залогиненых все норм. Просмотр дома, в деревне, потом в офисе)))

На компах вин7, хром. Сайт залогинен, хромы тоже залогинены на один аккаунт.

На телефоне Андроид 6 с лаунчером Апекс и так же хром. Сайт залогинен, хром тоже залогинен на тот же аккаунт, что и на компах.

