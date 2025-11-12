Как Вам новое оформление сайта? - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне больше всего "нравится" это:
Будучи вебмастером я ПОНИМАЮ и зачем ОНО нужно, и почему в ЭТОМ месте.
Но имейте же совесть!!
Явный перебор, жутко мешает, доводит до белого каления...
Сделайте доброе дело - переместите вверх или вниз на треть высоты, примерно.
Кому нана, тот по-любому увидит. Но не доставайте же всех тех кому это и на не нужно.
держи, вебмастер
держи, вебмастер
если продолжит вылазить, нужно почистить куки в браузере
Не найду как удалить ненужные диалоги в сообщениях. Раньше вроде можно было это сделать..
Через мобильный терминал
Через мобильный терминал
Странно, что это нельзя сделать на сайте..
В КодоБазе появился свой поиск:
В КодоБазе появился свой поиск:
Это прекрасно, только мало чем помогает
Нужен фильтр по авторам, чьи продукты не показывать
В КодоБазе появился свой поиск:
без нормальных фильтров или классификаций для новичков, которые правильно не понимают как вопрос задать, и чем он отличается от запроса... как минимум подсказки ИИ))))
Минус слова нужны)))))
Возможно сюда.
Просмотр страниц форума и отмечание просмотренных (смена шрифта с жирного на норм) не отрабатывает с браузера на телефоне и просмотром позже на компе. На телефоне при последующем просмотре все норм.
На компах с разных адресов, залогиненых все норм. Просмотр дома, в деревне, потом в офисе)))
На компах вин7, хром. Сайт залогинен, хромы тоже залогинены на один аккаунт.
На телефоне Андроид 6 с лаунчером Апекс и так же хром. Сайт залогинен, хром тоже залогинен на тот же аккаунт, что и на компах.