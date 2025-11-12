Как Вам новое оформление сайта? - страница 146
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, тебе ответил, но сообщение не ушло от меня. Компьютер перезагрузил, вход на сайт заново сделал, но результат всё тот же. ((
С уважением, Владимир.
Куки страницы почисти. Кнтрл ф5 или через терминал отправить можно.
Спасибо, Валерий! Попробую почистить. Но это только проблема с отправкой Алексею. Другому ушло без проблем. Тебе только что отправил - тоже ушло без проблем.
С уважением, Владимир.
Спасибо, Валерий! Попробую почистить. Но это только проблема с отправкой Алексею. Другому ушло без проблем. Тебе только что отправил - тоже ушло без проблем.
С уважением, Владимир.
Куки скорее всего. Часть прошлой отправки не почистилась и осталась в куках и вызывает сбой. Первое что на ум приходит.
Да, уже запустил утилиту для чистки этих куков. Позже напишу, изменилось что-либо или нет.
С уважением, Владимир.
Попробуй перегрузить комп. Я когда открыл експлорер, видел что мне сообщение от тебя, но когда попытался посмотреть, его не было. Я отправил тебе сообщение без проблем.
Алексей, может что-то в настройках у себя поменял? Со всеми переписываюсь без проблем. Куки почистил, но фигня та же при отправке сообщения только тебе.
Может здесь проблема?
С уважением, Владимир.
Алексей, может что-то в настройках у себя поменял? Со всеми переписываюсь без проблем. Куки почистил, но фигня та же при отправке сообщения только тебе.
С уважением, Владимир.
С другого браузера и из терминала отправить для чистоты эксперимента)
С терминала тоже не отправляется. К тебе и другим участникам форума сообщения уходят. Позже попробую поставить новый браузер.
С уважением, Владимир.
Во фрилансе очень маленькое окошко для написания сообщений, я не говорю уже о редактировании вставляемого кода - очень неудобно!
это уже притча во языцях - модераторское "вставляйте код правильно" :-) единственный сайт в мире где не осилили подсветку синтаксиса
это уже притча во языцях - модераторское "вставляйте код правильно" :-) единственный сайт в мире где не осилили подсветку синтаксиса
Да на форуме нормально, а вот во врилансе там окошко для телефона - жесть просто.