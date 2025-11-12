Как Вам новое оформление сайта? - страница 146

Новый комментарий
 
MrBrooklin #:

Да, тебе ответил, но сообщение не ушло от меня. Компьютер перезагрузил, вход на сайт заново сделал, но результат всё тот же. ((

С уважением, Владимир.

Куки страницы почисти. Кнтрл ф5 или через терминал отправить можно.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Куки страницы почисти. Кнтрл ф5 или через терминал отправить можно.

Спасибо, Валерий! Попробую почистить. Но это только проблема с отправкой Алексею. Другому ушло без проблем. Тебе только что отправил - тоже ушло без проблем.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Спасибо, Валерий! Попробую почистить. Но это только проблема с отправкой Алексею. Другому ушло без проблем. Тебе только что отправил - тоже ушло без проблем.

С уважением, Владимир.

Куки скорее всего. Часть прошлой отправки не почистилась и осталась в куках и вызывает сбой. Первое что на ум приходит.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Куки скорее всего. Часть прошлой отправки не почистилась и осталась в куках и вызывает сбой. Первое что на ум приходит.

Да, уже запустил утилиту для чистки этих куков. Позже напишу, изменилось что-либо или нет.

С уважением, Владимир.

 
Alexey Viktorov #:

Попробуй перегрузить комп. Я когда открыл експлорер, видел что мне сообщение от тебя, но когда попытался посмотреть, его не было. Я отправил тебе сообщение без проблем.

Алексей, может что-то в настройках у себя поменял? Со всеми переписываюсь без проблем. Куки почистил, но фигня та же при отправке сообщения только тебе.

Может здесь проблема?

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Алексей, может что-то в настройках у себя поменял? Со всеми переписываюсь без проблем. Куки почистил, но фигня та же при отправке сообщения только тебе.

С уважением, Владимир.

С другого браузера и из терминала отправить для чистоты эксперимента)
 
Valeriy Yastremskiy #:
С другого браузера и из терминала отправить для чистоты эксперимента)

С терминала тоже не отправляется. К тебе и другим участникам форума сообщения уходят. Позже попробую поставить новый браузер.

С уважением, Владимир.

 
Во фрилансе очень маленькое окошко для написания сообщений, я не говорю уже о редактировании вставляемого кода - очень неудобно!
 
Aleksey Vyazmikin #:
Во фрилансе очень маленькое окошко для написания сообщений, я не говорю уже о редактировании вставляемого кода - очень неудобно!

это уже притча во языцях - модераторское "вставляйте код правильно" :-) единственный сайт в мире где не осилили подсветку синтаксиса

 
Maxim Kuznetsov #:

это уже притча во языцях - модераторское "вставляйте код правильно" :-) единственный сайт в мире где не осилили подсветку синтаксиса

Да на форуме нормально, а вот во врилансе там окошко для телефона - жесть просто.

1...139140141142143144145146147148149150151152153...193
Новый комментарий