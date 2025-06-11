Создание Python-классов для торговли в MetaTrader 5, аналогичных представленным в MQL5
Содержание
- Введение
- Класс CAccountInfo
- Класс CSymbolInfo
- Класс COrderInfo
- Класс CHistoryOrderInfo
- Класс CPositionInfo
- Класс CDealInfo
- Класс CTerminalInfo
- Класс CTrade
- Заключение
Введение
Создание систем алгоритмической торговли на языке программирования MQL5 стало проще, благодаря стандартным библиотекам, предзагруженным в редактор MetaEditor. Эти модули (библиотеки) содержат функции и переменные, которые упрощают процессы открытия, подтверждения, закрытия сделок и т.д.
Без этих зависимостей написание даже простой программы становится сложнее, даже если это простой скрипт для открытия позиции (сделки) на покупку.
Без класса CTrade
void OnStart() { MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; MqlTick ticks; SymbolInfoTick(Symbol(), ticks); //--- setting a trade request ZeroMemory(request); request.action =TRADE_ACTION_DEAL; request.symbol =Symbol(); request.magic =2025; request.volume =0.01; request.type =ORDER_TYPE_BUY; request.price =ticks.ask; request.sl =0; request.tp =0; request.deviation = 10; // Max price slippage in points request.magic = 2025; request.comment = "Buy Order"; request.type_filling= ORDER_FILLING_IOC; // or ORDER_FILLING_IOC, ORDER_FILLING_RETURN request.type_time = ORDER_TIME_GTC; // Good till canceled //--- action and return the result if(!OrderSend(request, result)) { Print("OrderSend failed retcode: ", result.retcode); } }
С классом CTrade
#include <Trade\Trade.mqh> CTrade m_trade; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- MqlTick ticks; SymbolInfoTick(Symbol(), ticks); m_trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol()); m_trade.SetExpertMagicNumber(2025); m_trade.SetDeviationInPoints(10); //Slippage m_trade.Buy(0.01, Symbol(), ticks.ask,0,0,"Buy Order"); }
Обе эти функции открывают позицию на покупку в MetaTrader 5, однако, первый подход крайне примитивный, крадущий время и увеличивающий вероятность возникновения ошибок из-за необходимости писать большое количество строчек кода, чтобы получить простейший функционал.
Не говоря уже о том, что он требует от вас более глубоких технических знаний (чтобы понимать все, что включает в себя процесс отправки позиции на покупку в MetaTrader 5).
Существует Python-пакет, известный как Metatrader 5, который предоставляет Python-разработчикам доступ к платформе, возможность получать почти всю информацию от платформы (символы, открытые позиции и т.д.), а также отправлять некоторые команды на открытие, изменение, удаление сделок и т.д. Он предлагает функционал, аналогичный представленному в языке программирования MQL5.
Несмотря на всю пользу данного пакета, в нем отсутствуют встроенные модули наподобие тех, что представлены в языке MQL5 и помогают нам в процессе разработки.
По аналогии с кодом из первого примера, чтобы написать простую программу на языке Python, вам потребуется написать больше строчек кода, и что еще хуже, данный пакет MetaTrader5 Python не очень хорошо взаимодействует с большинством интегрированных сред разработки (IDE), таких как Visual Studio Code, а следовательно вы не сможете воспользоваться функцией автодополнения кода Intellisense, которая может быть крайне полезной.
Ввиду отсутствия поддержки Intellisense в IDE для данного пакета, вам придется часто обращаться к документации за простыми понятиями, которые вы забыли, вместо того, чтобы уточнять их прямо в IDE. В результате, работа с данным пакетом превращается в сущий кошмар.
В данной статье мы реализуем торговые классы на языке Python поверх пакета MetaTrader 5, которые помогут нам писать программы на Python столь же эффективно, сколь и на MQL5.
Класс CAccountInfo
В языке MQL5 данный класс предназначен для работы со свойствами торгового счета. С помощью данного класса можно получить всю информация о торговом счете у брокера. Давайте реализуем его эквивалент на Python.
|
Торговый класс CAccountInfo на Python
|Торговый класс CAccountInfo, встроенный в MQL5
|Описание
|
Свойства типов Integer и String
|
login()
|Login
|Получает номер счета.
|
trade_mode()
|TradeMode
|Получает режим торговли.
|
trade_mode_description()
|TradeModeDescription
|Получает режим торговли в виде строки.
|
leverage()
|Leverage
|Получает размер заданного плеча.
|
stopout_mode()
|StopoutMode
|Получает режим настройки Stop Out.
|
stopout_mode_description()
|StopoutModeDescription
|Получает режим настройки Stop Out в виде строки.
|
margin_mode()
|MarginMode
|Получает режим расчета маржи.
|
margin_mode_description()
|MarginModeDescription
|Получает режим расчета маржи в виде строки.
|
trade_allowed()
|TradeAllowed
|Получает флаг разрешения торговли.
|
trade_expert()
|TradeExpert
|Получает флаг автоматического разрешения торговли.
|
limit_orders()
|LimitOrders
|Получает максимально разрешенное количество отложенных ордеров.
|
Свойства типа Double
|
balance()
|Balance
|Получает баланс счета MetaTrader 5.
|
credit()
|Credit
|Получает сумму предоставленного кредита.
|
profit()
|Profit
|Получает текущую сумму прибыли на счете.
|
equity()
|Equity
|Получает текущую сумму собственных средств на счете.
|
margin()
|Margin
|Получает сумму зарезервированной маржи.
|
free_margin()
|FreeMargin
|Получает сумму свободной маржи.
|
margin_level()
|MarginLevel
|Получает уровень маржи.
|
margin_call()
|MarginCall
|Получает уровень маржи для депозита.
|
margin_stopout()
|MarginStopOut
|Получает уровень маржи, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out).
|
Свойства типа Text
|
name()
|Name
|Получает имя счета.
|
server()
|Server
|Получает имя торгового сервера.
|
company()
|Company
|Получает наименование компании, которая обслуживает счет.
|
currency()
|Currency
|Получает название валюты депозита.
|
Дополнительные методы
|
margin_check(self, symbol, order_type, volume, price)
|MarginCheck
|Получает сумму маржи, требуемой для проведения торговой операции.
|
free_margin_check(self, symbol, order_type, volume, price)
|FreeMarginCheck
|Получает сумму свободной маржи, оставшейся после проведения торговой операции.
|
order_profit_check(self, symbol, order_type, volume, price_open, price_close)
|OrderProfitCheck
|Получает оцененную прибыль на основе переданных параметров.
|
max_lot_check(self, symbol, order_type, price, percent=100)
|MaxLotCheck
|Получает максимально возможный объем торговой операции.
Пример использования
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.AccountInfo import CAccountInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() acc = CAccountInfo() print(f""" Account Information ------------------- Login: {acc.login()} Name: {acc.name()} Server: {acc.server()} Company: {acc.company()} Currency: {acc.currency()} Trade Mode: {acc.trade_mode()} ({acc.trade_mode_description()}) Leverage: {acc.leverage()} Stopout Mode: {acc.stopout_mode()} ({acc.stopout_mode_description()}) Margin Mode: {acc.margin_mode()} ({acc.margin_mode_description()}) Trade Allowed: {acc.trade_allowed()} Trade Expert: {acc.trade_expert()} Limit Orders: {acc.limit_orders()} ------------------- Balance: {acc.balance()} Credit: {acc.credit()} Profit: {acc.profit()} Equity: {acc.equity()} Margin: {acc.margin()} Free Margin: {acc.free_margin()} Margin Level: {acc.margin_level()} Margin Call: {acc.margin_call()} Margin StopOut: {acc.margin_stopout()} ------------------- """) mt5.shutdown()
Вывод
Account Information ------------------- Login: 61346344 Name: John Doe Server: MetaQuotes-Demo Company: MetaQuotes Software Corp Currency: USD Trade Mode: 0 (Demo) Leverage: 400 Stopout Mode: 0 (Percent) Margin Mode: 2 (Retail Hedging) Trade Allowed: True Trade Expert: True Limit Orders: 500 ------------------- Balance: 928.42 Credit: 0.0 Profit: -2.21 Equity: 926.21 Margin: 2.81 Free Margin: 923.4 Margin Level: 32961.20996441281 Margin Call: 90.0 Margin StopOut: 20.0 -------------------
Класс CSymbolInfo
Данный класс предоставляет доступ к свойствам символов.
|
Класс CSymbolInfo на Python
|Класс CSymbolInfo, встроенный в MQL5
|Описание
|
Управление
|
refresh()
|Refresh
|Обновляет данные символа.
|
refresh_rates()
|RefreshRates
|Обновляет котировки символа.
|
Свойства
|
name()
|Name
|Получает имя символа.
|
select(self, select=True)
|Select
|Добавляет символ в окно "Обзор рынка" или удаляет из него.
|
is_synchronized()
|IsSynchronized
|Проверяет, синхронизирован ли символ с сервером.
|
Объемы
|
volume()
|Volume
|Получает объем последней сделки.
|
volume_high()
|VolumeHigh
|Получает максимальный объем за день.
|
volume_low()
|VolumeLow
|Получает минимальный объем за день.
|
Прочие
|
time()
|Time
|Получает время последней котировки.
|
spread()
|Spread
|Получает размер спреда (в пунктах).
|
spread_float()
|SpreadFloat
|Получает флаг плавающего спреда.
|
ticks_book_depth()
|TicksBookDepth
|Получает глубину хранения тиков.
|
Уровни
|
stops_level()
|StopsLevel
|Получает минимальный отступ для ордеров (в пунктах).
|
freeze_level()
|FreezeLevel
|Получает расстояние заморозки торговых операций (в пунктах).
|
Цены спроса (Bid)
|
bid()
|Bid
|Получает текущую цену Bid.
|
bid_high()
|BidHigh
|Получает максимальную цену Bid за день.
|
bid_low()
|BidLow
|Получает минимальную цену Bid за день.
|
Цены предложения (Ask)
|
ask()
|Ask
|Получает текущую цену Ask.
|
ask_high()
|AskHigh
|Получает максимальную цену Ask за день.
|
ask_low()
|AskLow
|Получает минимальную цену Ask за день.
|
Цены
|
last()
|Last
|Возвращает текущую последнюю цену.
|
last_high()
|LastHigh
|Возвращает максимальную последнюю цену за день.
|
last_low()
|LastLow
|Возвращает минимальную последнюю цену за день.
|
Режимы торговли
|
trade_calc_mode()
|TradeCalcMode
|Получает режим расчета стоимости контрактов в целочисленном формате.
|
trade_calc_mode_description()
|TradeCalcModeDescription
|Получает режим расчета стоимости контрактов в строковом формате.
|
trade_mode()
|TradeMode
|Получает тип исполнения ордеров в целочисленном формате.
|
trade_mode_description()
|TradeModeDescription
|Получает тип исполнения ордеров в строковом формате.
|
trade_execution()
|TradeExecution
|Получает режим заключения сделок в целочисленном формате.
|
trade_execution_description()
|TradeExecutionDescription
|Получает режим заключения сделок в строковом формате.
|
Свопы
|
swap_mode()
|SwapMode
|Получает режим расчета свопа в целочисленном формате.
|
swap_mode_description()
|SwapModeDescription
|Получает режим расчета свопа в строковом формате.
|
swap_rollover_3days()
|SwapRollover3days
|Получает день начисления тройного свопа в виде целого числа.
|
swap_rollover_3days_description()
|SwapRollover3daysDescription
|Получает день начисления тройного свопа в виде строки.
|
Маржа
|
margin_initial()
|MarginInitial
|Получает уровень начальной маржи.
|
margin_maintenance()
|MarginMaintenance
|Получает значение поддерживающей маржи.
|
margin_hedged()
|Возвращает значение хеджированной маржи для указанного символа.
|
margin_hedged_use_leg()
|Возвращает булево значение, которое сообщает, применяется ли хеджированная маржа к каждой стороне позиции по отдельности.
|
Информация о тиках
|
digits()
|Digits
|Получает количество цифр после точки.
|
point()
|Point
|Получает значение одного пункта.
|
tick_value()
|TickValue
|Получает значение тика (минимального изменения цены).
|
tick_value_profit()
|TickValueProfit
|Получает рассчитанную стоимость тика для прибыльной позиции.
|
tick_value_loss()
|TickValueLoss
|Получает рассчитанную стоимость тика для убыточной позиции.
|
tick_size()
|TickSize
|Получает минимальное изменение цены.
|
Размеры контрактов
|
contract_size()
|ContractSize
|Получает сумму торгового контракта.
|
lots_min()
|LotsMin
|Получает минимальный объем для закрытия сделки.
|
lots_max()
|LotsMax
|Получает максимальный объем для закрытия сделки.
|
lots_step()
|LotsStep
|Получает минимальный шаг изменения объема для закрытия сделки.
|
lots_limit()
|LotsLimit
|Получает максимально допустимый объем открытой позиции и отложенных ордеров в любом направлении на одном символе.
|
Размеры свопов
|
swap_long()
|SwapLong
|Получает значение свопа по длинной позиции.
|
swap_short()
|SwapShort
|Получает значение свопа по короткой позиции.
|
Информация о символе/валюте
|
currency_base()
|CurrencyBase
|Получает имя базовой валюты символа.
|
currency_profit()
|CurrencyProfit
|Получает имя валюты прибыли.
|
currency_margin()
|CurrencyMargin
|Получает имя валюты маржи.
|
bank()
|Bank
|Получает имя текущего источника котировок.
|
description()
|Description
|Получает строковое описание символа.
|
path()
|Path
|Получает путь в дереве символов.
|
page()
|Адрес веб-страницы, содержащей информацию о символе.
|
Информация о сессии
|
session_deals()
|SessionDeals
|Получает количество сделок в текущей сессии.
|
session_buy_orders()
|SessionBuyOrders
|Получает количество ордеров на покупку на текущий момент.
|
session_sell_orders()
|SessionSellOrders
|Получает количество ордеров на продажу на текущий момент.
|
session_turnover()
|SessionTurnover
|Получает суммарный оборот за текущую сессию.
|
session_interest()
|SessionInterest
|Получает суммарный объём открытых позиций за текущую сессию.
|
session_buy_orders_volume()
|SessionBuyOrdersVolume
|Получает объём ордеров на покупку.
|
session_sell_orders_volume()
|SessionSellOrdersVolume
|Получает объём ордеров на продажу.
|
session_open()
|SessionOpen
|Получает цену открытия текущей сессии.
|
session_close()
|SessionClose
|Получает цену закрытия текущей сессии.
|
session_aw()
|SessionAW
|Получает средневзвешенную цену за текущую сессию.
|
session_price_settlement()
|SessionPriceSettlement
|Получает цену поставки за текущую сессию.
|
session_price_limit_min()
|SessionPriceLimitMin
|Получает минимальную цену за текущую сессию.
|
session_price_limit_max()
|SessionPriceLimitMax
|Получает максимальную цену за текущую сессию.
Это лишь некоторые из методов данного Python-класса (см. полный перечень в файле SymbolInfo.py).
Пример использования
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.SymbolInfo import CSymbolInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() m_symbol = CSymbolInfo("EURUSD") print(f""" Symbol Information --------------------- Name: {m_symbol.name()} Selected: {m_symbol.select()} Synchronized: {m_symbol.is_synchronized()} --- Volumes --- Volume: {m_symbol.volume()} Volume High: {m_symbol.volume_high()} Volume Low: {m_symbol.volume_low()} --- Time & Spread --- Time: {m_symbol.time()} Spread: {m_symbol.spread()} Spread Float: {m_symbol.spread_float()} Ticks Book Depth: {m_symbol.ticks_book_depth()} --- Trade Levels --- Stops Level: {m_symbol.stops_level()} Freeze Level: {m_symbol.freeze_level()} --- Bid Parameters --- Bid: {m_symbol.bid()} Bid High: {m_symbol.bid_high()} Bid Low: {m_symbol.bid_low()} --- Ask Parameters --- Ask: {m_symbol.ask()} Ask High: {m_symbol.ask_high()} Ask Low: {m_symbol.ask_low()} --- Last Parameters --- Last: {m_symbol.last()} Last High: {m_symbol.last_high()} Last Low: {m_symbol.last_low()} --- Order & Trade Modes --- Trade Calc Mode: {m_symbol.trade_calc_mode()} ({m_symbol.trade_calc_mode_description()}) Trade Mode: {m_symbol.trade_mode()} ({m_symbol.trade_mode_description()}) Trade Execution Mode: {m_symbol.trade_execution()} ({m_symbol.trade_execution_description()}) --- Swap Terms --- Swap Mode: {m_symbol.swap_mode()} ({m_symbol.swap_mode_description()}) Swap Rollover 3 Days: {m_symbol.swap_rollover_3days()} ({m_symbol.swap_rollover_3days_description()}) --- Futures Dates --- Start Time: {m_symbol.start_time()} Expiration Time: {m_symbol.expiration_time()} --- Margin Parameters --- Initial Margin: {m_symbol.margin_initial()} Maintenance Margin: {m_symbol.margin_maintenance()} Hedged Margin: {m_symbol.margin_hedged()} Hedged Margin Use Leg: {m_symbol.margin_hedged_use_leg()} --- Tick Info --- Digits: {m_symbol.digits()} Point: {m_symbol.point()} Tick Value: {m_symbol.tick_value()} Tick Value Profit: {m_symbol.tick_value_profit()} Tick Value Loss: {m_symbol.tick_value_loss()} Tick Size: {m_symbol.tick_size()} --- Contracts sizes--- Contract Size: {m_symbol.contract_size()} Lots Min: {m_symbol.lots_min()} Lots Max: {m_symbol.lots_max()} Lots Step: {m_symbol.lots_step()} Lots Limit: {m_symbol.lots_limit()} --- Swap sizes Swap Long: {m_symbol.swap_long()} Swap Short: {m_symbol.swap_short()} --- Currency Info --- Currency Base: {m_symbol.currency_base()} Currency Profit: {m_symbol.currency_profit()} Currency Margin: {m_symbol.currency_margin()} Bank: {m_symbol.bank()} Description: {m_symbol.description()} Path: {m_symbol.path()} Page: {m_symbol.page()} --- Session Info --- Session Deals: {m_symbol.session_deals()} Session Buy Orders: {m_symbol.session_buy_orders()} Session Sell Orders: {m_symbol.session_sell_orders()} Session Turnover: {m_symbol.session_turnover()} Session Interest: {m_symbol.session_interest()} Session Buy Volume: {m_symbol.session_buy_orders_volume()} Session Sell Volume: {m_symbol.session_sell_orders_volume()} Session Open: {m_symbol.session_open()} Session Close: {m_symbol.session_close()} Session AW: {m_symbol.session_aw()} Session Price Settlement: {m_symbol.session_price_settlement()} Session Price Limit Min: {m_symbol.session_price_limit_min()} Session Price Limit Max: {m_symbol.session_price_limit_max()} --------------------- """) mt5.shutdown()
Вывод
Symbol Information --------------------- Name: EURUSD Selected: True Synchronized: True --- Volumes --- Volume: 0 Volume High: 0 Volume Low: 0 --- Time & Spread --- Time: 2025-05-21 20:30:36 Spread: 0 Spread Float: True Ticks Book Depth: 0 --- Trade Levels --- Stops Level: 0 Freeze Level: 0 --- Bid Parameters --- Bid: 1.1335600000000001 Bid High: 1.13623 Bid Low: 1.12784 --- Ask Parameters --- Ask: 1.1335600000000001 Ask High: 1.13623 Ask Low: 1.12805 --- Last Parameters --- Last: 0.0 Last High: 0.0 Last Low: 0.0 --- Order & Trade Modes --- Trade Calc Mode: 0 (Calculation of profit and margin for Forex) Trade Mode: 4 (No trade restrictions) Trade Execution Mode: 2 (Market execution) --- Swap Terms --- Swap Mode: 1 (Swaps are calculated in points) Swap Rollover 3 Days: 3 (Wednesday) --- Futures Dates --- Start Time: 0 Expiration Time: 0 --- Margin Parameters --- Initial Margin: 100000.0 Maintenance Margin: 0.0 Hedged Margin: 0.0 Hedged Margin Use Leg: False --- Tick Info --- Digits: 5 Point: 1e-05 Tick Value: 1.0 Tick Value Profit: 1.0 Tick Value Loss: 1.0 Tick Size: 1e-05 --- Contracts sizes--- Contract Size: 100000.0 Lots Min: 0.01 Lots Max: 100.0 Lots Step: 0.01 Lots Limit: 0.0 --- Swap sizes Swap Long: -8.99 Swap Short: 4.5 --- Currency Info --- Currency Base: EUR Currency Profit: USD Currency Margin: EUR Bank: Pepperstone Description: Euro vs US Dollar Path: Markets\Forex\Majors\EURUSD Page: --- Session Info --- Session Deals: 1 Session Buy Orders: 647 Session Sell Orders: 2 Session Turnover: 10.0 Session Interest: 0.0 Session Buy Volume: 3.0 Session Sell Volume: 13.0 Session Open: 1.12817 Session Close: 1.12842 Session AW: 0.0 Session Price Settlement: 0.0 Session Price Limit Min: 0.0 Session Price Limit Max: 0.0 ---------------------
Класс COrderInfo
Данный класс предоставляет доступ к свойствам отложенных ордеров.
|
Класс COrderInfo на Python
|Класс COrderInfo, встроенный в MQL5
|Описание
|
Свойства типов Integer и Datetime
|
ticket()
|Ticket
|Получает тикет ордера, предварительно выбранного для доступа.
|
type_time()
|TypeTime
|Получает тип ордера на момент истечения.
|
type_time_description()
|TypeTimeDescription
|Получает тип ордера на момент истечения в виде строки.
|
time_setup()
|TimeSetup
|Получает время размещения ордера.
|
time_setup_msc()
|TimeSetupMsc
|Получает время размещения ордера в миллисекундах с 01.01.1970.
|
order_type()
|OrderType
|Получает тип ордера в целочисленном формате.
|
order_type_description()
|OrderTypeDescription
|Получает тип ордера в виде строки.
|
state()
|State
|Получает состояние ордера в виде целого числа.
|
state_description()
|StateDescription
|Получает состояние ордера в виде строки.
|
magic()
|Magic
|Получает идентификатор эксперта, разместившего ордер.
|
position_id()
|PositionId
|Получает идентификатор позиции.
|
type_filling()
|TypeFilling
|Получает тип исполнения ордера по остатку в виде целого числа.
|
type_filling_description()
|TypeFillingDescription
|Получает тип исполнения ордера по остатку в виде строки.
|
time_done()
|TimeDone
|Получает время исполнения или отмены ордера.
|
time_done_msc()
|TimeDoneMsc
|Получает время исполнения или отмены ордера в миллисекундах с 01.01.1970.
|
time_expiration()
|TimeExpiration
|Получает время истечения ордера.
|
Свойства типа Double
|
volume_initial()
|VolumeInitial
|Получает начальный объем ордера.
|
volume_current()
|VolumeCurrent
|Получает неисполненный объем ордера.
|
price_open()
|PriceOpen
|Получает цену ордера.
|
price_current()
|PriceCurrent
|Получает текущую цену по символу ордера.
|
stop_loss()
|StopLoss
|Получает уровень Stop Loss ордера.
|
take_profit()
|TakeProfit
|Получает уровень Take Profit ордера.
|
price_stop_limit()
|PriceStopLimit
|Получает цену лимитного ордера.
|
Доступ к текстовым свойствам
|
comment()
|Symbol
|Получает комментарий ордера.
|
symbol()
|Comment
|Получает имя символа ордера.
|
Выбор
|
select_order(self, order) -> bool
|Выбирает ордер по его объекту (словарю) из списка ордеров, возвращаемого функцией MetaTrader5.orders_get().
Пример использования
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.OrderInfo import COrderInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() # Get all orders from MT5 orders = mt5.orders_get() # Loop and print info m_order = COrderInfo() for i, order in enumerate(orders): if m_order.select_order(order=order): print(f""" Order #{i} --- Integer & datetime type properties --- Ticket: {m_order.ticket()} Type Time: {m_order.type_time()} ({m_order.type_time_description()}) Time Setup: {m_order.time_setup()} Time Setup (ms): {m_order.time_setup_msc()} State: {m_order.state()} ({m_order.state_description()}) Order Type: {m_order.order_type()} ({m_order.order_type_description()}) Magic Number: {m_order.magic()} Position ID: {m_order.position_id()} Type Filling: {m_order.type_filling()} ({m_order.type_filling_description()}) Time Done: {m_order.time_done()} Time Done (ms): {m_order.time_done_msc()} Time Expiration: {m_order.time_expiration()} External ID: {m_order.external_id()} --- Double type properties --- Volume Initial: {m_order.volume_initial()} Volume Current: {m_order.volume_current()} Price Open: {m_order.price_open()} Price Current: {m_order.price_current()} Stop Loss: {m_order.stop_loss()} Take Profit: {m_order.take_profit()} Price StopLimit: {m_order.price_stop_limit()} --- Text type properties --- Comment: {m_order.comment()} Symbol: {m_order.symbol()} """) mt5.shutdown()
Вывод
Order #0 --- Integer & datetime type properties --- Ticket: 153201235 Type Time: 2 (ORDER_TIME_SPECIFIED) Time Setup: 2025-05-21 23:56:16 Time Setup (ms): 1747860976672 State: 1 (Order accepted) Order Type: 3 (Sell Limit pending order) Magic Number: 1001 Position ID: 0 Type Filling: 2 (IOC (Immediate or Cancel)) Time Done: 1970-01-01 03:00:00 Time Done (ms): 0 Time Expiration: 2025-05-21 23:57:14.940000 External ID: --- Double type properties --- Volume Initial: 0.01 Volume Current: 0.01 Price Open: 1.13594 Price Current: 1.1324 Stop Loss: 0.0 Take Profit: 0.0 Price StopLimit: 0.0 --- Text type properties --- Comment: Sell Limit Order Symbol: EURUSD
Класс CHistoryOrderInfo
Данный класс предоставляет простой доступ к свойствам истории ордеров.
|
Класс CHistoryOrderInfo на Python
|Класс CHistoryOrderInfo, встроенный в MQL5
|Описание
|
Свойства типов Integer, Datetime и String
|
time_setup()
|TimeSetup
|Получает время размещения ордера.
|
time_setup_msc()
|TimeSetupMsc
|Возвращает время размещения ордера в миллисекундах с 01.01.1970.
|
time_done()
|TimeDone
|Получает время исполнения или отмены ордера.
|
time_done_msc()
|TimeDoneMsc
|Возвращает время исполнения или отмены ордера в миллисекундах с 01.01.1970.
|
magic()
|Magic
|Получает идентификатор советника, разместившего выбранный ордер.
|
ticket()
|Возвращает тикет выбранного ордера.
|
order_type()
|OrderType
|Возвращает тип выбранного ордера.
|
order_type_description()
|OrderTypeDescription
|Возвращает тип выбранного ордера в виде строки.
|
state()
|State
|Возвращает состояние ордера в виде целого числа.
|
state_description()
|StateDescription
|Возвращает состояние ордера в виде строки.
|
time_expiration()
|TimeExpiration
|Получает время истечения выбранного ордера.
|
type_filling()
|TypeFilling
|Получает тип исполнения ордера по остатку в целочисленном формате.
|
type_filling_description()
|TypeFillingDescription
|Получает тип исполнения ордера по остатку в виде строки.
|
type_time()
|TypeTime
|Получает тип выбранного ордера на момент истечения в виде целого числа.
|
type_time_description()
|TypeTimeDescription
|Получает тип выбранного ордера на момент истечения в виде строки.
|
position_id()
|PositionId
|Получает идентификатор позиции.
|
Свойства типа Double
|
volume_initial()
|VolumeInitial
|Получает начальный объем выбранного ордера.
|
volume_current()
|VolumeCurrent
|Получает неисполненный объем выбранного ордера.
|
price_open()
|PriceOpen
|Получает цену выбранного ордера.
|
price_current()
|PriceCurrent
|Получает текущую цену по символу ордера.
|
stop_loss()
|StopLoss
|Получает уровень Stop Loss выбранного ордера.
|
take_profit()
|TakeProfit
|Получает уровень Take Profit выбранного ордера.
|
price_stop_limit()
|PriceStopLimit
|Получает цену выбранного лимитного ордера.
|
Текстовые свойства
|
symbol()
|Symbol
|Возвращает символ выбранного ордера.
|
comment()
|Comment
|Возвращает комментарий выбранного ордера.
|
Выбор
|
select_order(self, order) -> bool
|Выбирает ордер по его объекту из списка объектов (словарей), возвращаемого функцией MetaTrader5.history_orders_get.
Пример использования
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.HistoryOrderInfo import CHistoryOrderInfo from datetime import datetime, timedelta if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() # The date range from_date = datetime.now() - timedelta(hours=5) to_date = datetime.now() # Get history orders history_orders = mt5.history_orders_get(from_date, to_date) if history_orders == None: print(f"No deals, error code={mt5.last_error()}") exit() # m_order instance m_order = CHistoryOrderInfo() # Loop and print each order for i, order in enumerate(history_orders): if m_order.select_order(order): print(f""" History Order #{i} --- Integer, Datetime & String type properties --- Time Setup: {m_order.time_setup()} Time Setup (ms): {m_order.time_setup_msc()} Time Done: {m_order.time_done()} Time Done (ms): {m_order.time_done_msc()} Magic Number: {m_order.magic()} Ticket: {m_order.ticket()} Order Type: {m_order.order_type()} ({m_order.type_description()}) Order State: {m_order.state()} ({m_order.state_description()}) Expiration Time: {m_order.time_expiration()} Filling Type: {m_order.type_filling()} ({m_order.type_filling_description()}) Time Type: {m_order.type_time()} ({m_order.type_time_description()}) Position ID: {m_order.position_id()} Position By ID: {m_order.position_by_id()} --- Double type properties --- Volume Initial: {m_order.volume_initial()} Volume Current: {m_order.volume_current()} Price Open: {m_order.price_open()} Price Current: {m_order.price_current()} Stop Loss: {m_order.stop_loss()} Take Profit: {m_order.take_profit()} Price Stop Limit: {m_order.price_stop_limit()} --- Access to text properties --- Symbol: {m_order.symbol()} Comment: {m_order.comment()} """) mt5.shutdown()
Вывод
History Order #79 --- Integer, Datetime & String type properties --- Time Setup: 2025-05-21 23:56:17 Time Setup (ms): 1747860977335 Time Done: 2025-05-22 01:57:47 Time Done (ms): 1747868267618 Magic Number: 1001 Ticket: 153201241 Order Type: 5 (Sell Stop pending order) Order State: 4 (Order fully executed) Expiration Time: 2025-05-21 23:57:14.940000 Filling Type: 1 (FOK (Fill or Kill)) Time Type: 2 (ORDER_TIME_SPECIFIED) Position ID: 153201241 Position By ID: 0 --- Double type properties --- Volume Initial: 0.01 Volume Current: 0.0 Price Open: 1.13194 Price Current: 1.13194 Stop Loss: 0.0 Take Profit: 0.0 Price Stop Limit: 0.0 --- Access to text properties --- Symbol: EURUSD Comment: Sell Stop Order
Класс CPositionInfo
Данный класс предоставляет простой доступ к свойствам открытых позиций.
|
Класс CPositionInfo на Python
|Класс CPositionInfo, встроенный в MQL5
|Описание
|
Свойства типов Integer и Datetime
|
ticket()
|Получает тикет позиции, предварительно выбранной для доступа.
|
time()
|Time
|Получает время открытия позиции.
|
time_msc()
|TimeMsc
|Получает время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970.
|
time_update()
|TimeUpdate
|Получает время изменения позиции в секундах с 01.01.1970.
|
time_update_msc()
|TimeUpdateMsc
|Получает время изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970.
|
position_type()
|PositionType
|Получает тип позиции в виде целого числа.
|
position_type_description()
|TypeDescription
|Получает тип позиции в виде строки.
|
magic()
|Magic
|Получает идентификатор эксперта, открывшего позицию.
|
position_id()
|Identifier
|Получает идентификатор позиции.
|
Свойства типа Double
|
volume()
|Volume
|Получает объем позиции.
|
price_open()
|PriceOpen
|Получает цену открытия позиции.
|
stop_loss()
|StopLoss
|Получает цену Stop Loss позиции.
|
take_profit()
|TakeProfit
|Получает цену Take Profit позиции.
|
price_current()
|PriceCurrent
|Получает текущую цену по символу позиции.
|
profit()
|Profit
|Получает текущую сумму прибыли по позиции.
|
swap()
|Swap
|Получает сумму свопа по позиции.
|
Доступ к текстовым свойствам
|
comment()
|Comment
|Получает комментарий позиции.
|
symbol()
|Symbol
|Получает имя символа позиции.
|
Выбор
|
select_position(self, position) -> bool
|Выбирает объект (словарь) позиции из списка позиций, возвращаемого функцией MetaTrader5.positions_get().
Пример использования
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.PositionInfo import CPositionInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() positions = mt5.positions_get() m_position = CPositionInfo() # Loop and print each position for i, position in enumerate(positions): if m_position.select_position(position): print(f""" Position #{i} --- Integer type properties --- Time Open: {m_position.time()} Time Open (ms): {m_position.time_msc()} Time Update: {m_position.time_update()} Time Update (ms): {m_position.time_update_msc()} Magic Number: {m_position.magic()} Ticket: {m_position.ticket()} Position Type: {m_position.position_type()} ({m_position.position_type_description()}) --- Double type properties --- Volume: {m_position.volume()} Price Open: {m_position.price_open()} Price Current: {m_position.price_current()} Stop Loss: {m_position.stop_loss()} Take Profit: {m_position.take_profit()} Profit: {m_position.profit()} Swap: {m_position.swap()} --- Access to text properties --- Symbol: {m_position.symbol()} Comment: {m_position.comment()} """) mt5.shutdown()
Вывод
Position #1 --- Integer type properties --- Time Open: 2025-05-22 15:02:06 Time Open (ms): 1747915326225 Time Update: 2025-05-22 15:02:06 Time Update (ms): 1747915326225 Magic Number: 0 Ticket: 153362497 Position Type: 1 (Sell) --- Double type properties --- Volume: 0.1 Price Open: 1.12961 Price Current: 1.1296 Stop Loss: 0.0 Take Profit: 0.0 Profit: 0.1 Swap: 0.0 --- Access to text properties --- Symbol: EURUSD Comment:
Класс CDealInfo
Данный класс предоставляет доступ к свойствам сделки из программы MetaTrader 5.
|
Класс CDealInfo на Python
|Класс CDealInfo, встроенный в MQL5
|Описание
|
Свойства типов Integer и Datetime
|
ticket()
|Предоставляет тикет выбранной сделки.
|
time()
|Time
|Получает время заключения сделки.
|
time_msc()
|TimeMsc
|Получает время заключения сделки в миллисекундах с 01.01.1970.
|
deal_type()
|DealType
|Получает тип сделки.
|
type_description()
|TypeDescription
|Получает тип сделки в виде строки.
|
entry()
|Entry
|Получает направление сделки.
|
entry_description()
|EntryDescription
|Получает направление сделки в виде строки.
|
magic()
|Magic
|Получает идентификатор эксперта, который заключил сделку.
|
position_id()
|PositionId
|Получает идентификатор позиции, в которой участвовала сделка.
|
Свойства типа Double
|
volume()
|Volume
|Получает объем (размер лота) по сделке.
|
price()
|Price
|Получает цену сделки.
|
commission()
|Commision
|Получает комиссию по сделке.
|
swap()
|Swap
|Получает сумму свопа на момент закрытия позиции.
|
profit()
|Profit
|Получает финансовый результат (прибыль) по сделке.
|
Свойства типа String
|
symbol()
|Symbol
|Получает имя символа выбранной сделки.
|
comment()
|Comment
|Получает комментарий выбранной сделки.
|
Выбор
|
select_by_index(self, index)
|Выбирает сделку по индексу.
|
select_deal(self, deal) -> bool
|Выбирает сделку по ее объекту (словарю) из списка сделок, возвращаемого функцией MetaTrader5.history_deals_get.
Пример использования
import MetaTrader5 as mt5 from datetime import datetime, timedelta from Trade.DealInfo import CDealInfo # The date range from_date = datetime.now() - timedelta(hours=24) to_date = datetime.now() if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() m_deal = CDealInfo() # Get all deals from MT5 history deals = mt5.history_deals_get(from_date, to_date) for i, deal in enumerate(deals): if (m_deal.select_deal(deal=deal)): print(f""" Deal #{i} --- integer and dateteime properties --- Ticket: {m_deal.ticket()} Time: {m_deal.time()} Time (ms): {m_deal.time_msc()} Deal Type: {m_deal.deal_type()} ({m_deal.type_description()}) Entry Type: {m_deal.entry()} ({m_deal.entry_description()}) Order: {m_deal.order()} Magic Number: {m_deal.magic()} Position ID: {m_deal.position_id()} --- double type properties --- Volume: {m_deal.volume()} Price: {m_deal.price()} Commission: {m_deal.commission()} Swap: {m_deal.swap()} Profit: {m_deal.profit()} --- string type properties --- Comment: {m_deal.comment()} Symbol: {m_deal.symbol()} External ID: {m_deal.external_id()} """) mt5.shutdown()
Вывод
Deal #53 --- integer and dateteime properties --- Ticket: 0 Time: 2025-05-22 01:57:47 Time (ms): 1747868267618 Deal Type: 1 (SELL) Entry Type: 0 (IN) Order: 153201241 Magic Number: 1001 Position ID: 153201241 --- double type properties --- Volume: 0.01 Price: 1.13194 Commission: -0.04 Swap: 0.0 Profit: 0.0 --- string type properties --- Comment: Sell Stop Order Symbol: EURUSD External ID:
Класс CTerminalInfo
Данный класс предоставляет доступ к программной среды MetaTrader 5.
|
Класс CTerminalInfo на Python
|Класс CTerminalInfo, встроенный в MQL5
|Описание
|
Свойства типа String
|
name()
|Name
|Получает имя клиентского терминала.
|
company()
|Company
|Получает наименование компании клиентского терминала.
|
language()
|Language
|Получает язык клиентского терминала.
|
path()
|Path
|Получает директорию клиентского терминала.
|
data_path()
|DataPath
|Получает папку с данными для клиентского терминала.
|
common_data_path()
|CommonDataPath
|Получает папку с общими данными для всех клиентских терминалов (всех приложений MetaTrader5, установленных на компьютере).
|
Свойства типа Integer
|
build()
|Build
|Получает номер сборки клиентского терминала.
|
is_connected()
|IsConnected
|Получает информацию о подключении к торговому серверу.
|
is_dlls_allowed()
|IsDLLsAllowed
|Получает информацию о разрешении на использование DLL.
|
is_trade_allowed()
|IsTradeAllowed
|Получает информацию о разрешении на торговлю.
|
is_email_enabled()
|IsEmailEnabled
|Получает информацию о разрешении на отправку электронных писем на SMTP-сервер для логина, указанного в настройках терминала.
|
is_ftp_enabled()
|IsFtpEnabled
|Получает информацию о разрешении на отправку торговых отчетов на FTP-сервер для логина, указанного в настройках терминала.
|
are_notifications_enabled()
|Проверяет, включены ли пуш-уведомления в настройках терминала MetaTrader 5.
|
is_community_account()
|Проверяет, произведен ли вход от имени текущего терминала в сообщество MetaTrader на сайте mql5.com.
|
is_community_connection()
|Проверяет, имеется ли у терминала активное подключение к сервисам сообщества MQL5.
|
is_mqid()
|Проверяет, осуществил ли пользователь вход с помощью своего MQID (MetaQuotes ID).
|
is_tradeapi_disabled()
|Проверяет, отключен ли Trade API в настройках MetaTrader 5.
|
max_bars()
|MaxBars
|Получает информацию о максимальном количестве баров на графике.
|
code_page()
|Возвращает целочисленное значение, представляющее текущую страницу кода (символьная кодировка), используемую терминалом MetaTrader 5.
|
ping_last()
|Возвращает последнее зарегистрированное время пинга (в микросекундах) между терминалом MetaTrader и сервером брокера.
|
community_balance()
|Возвращает текущий баланс счета пользователя в сообществе MQL5.
|
retransmission()
|Возвращает скорость ретрансляции данных от сервера к терминалу.
Пример использования
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.TerminalInfo import CTerminalInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() terminal = CTerminalInfo() print(f""" Terminal Information --- String type --- Name: {terminal.name()} Company: {terminal.company()} Language: {terminal.language()} Terminal Path: {terminal.path()} Data Path: {terminal.data_path()} Common Data Path: {terminal.common_data_path()} --- Integers type --- Build: {terminal.build()} Connected: {terminal.is_connected()} DLLs Allowed: {terminal.is_dlls_allowed()} Trade Allowed: {terminal.is_trade_allowed()} Email Enabled: {terminal.is_email_enabled()} FTP Enabled: {terminal.is_ftp_enabled()} Notifications Enabled: {terminal.are_notifications_enabled()} Community Account: {terminal.is_community_account()} Community Connected: {terminal.is_community_connection()} MQID: {terminal.is_mqid()} Trade API Disabled: {terminal.is_tradeapi_disabled()} Max Bars: {terminal.max_bars()} Code Page: {terminal.code_page()} Ping Last (μs): {terminal.ping_last()} Community Balance: {terminal.community_balance()} Retransmission Rate: {terminal.retransmission()} """) mt5.shutdown()
Вывод
Terminal Information --- String type --- Name: Pepperstone MetaTrader 5 Company: Pepperstone Group Limited Language: English Terminal Path: c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5 Data Path: C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F4F6C6D7A7155578A6DEA66D12B1D40D Common Data Path: C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common --- Integers type --- Build: 4755 Connected: True DLLs Allowed: True Trade Allowed: True Email Enabled: True FTP Enabled: False Notifications Enabled: False Community Account: True Community Connected: True MQID: False Trade API Disabled: False Max Bars: 100000000 Code Page: 0 Ping Last (μs): 251410 Community Balance: 900.026643 Retransmission Rate: 0.535847326494355
Класс CTrade
Данный класс предоставляет простой доступ к торговым функциям. В отличие от предыдущих классов, которые возвращают информацию о символах, терминале MetaTrader 5, исторических сделках, а также о счете, данная функция предназначена для открытия сделок.
Установка параметров
Вместо задания параметров, таких как магик, тип исполнения и значение отклонения в пунктах, с помощью отдельных функций, как это делается в классе CTrade на MQL5, давайте в нашем Python-классе настроим все эти параметры в конструкторе классов.
class CTrade: def __init__(self, magic_number: int, filling_type_symbol: str, deviation_points: int):
Это уменьшит пространство для ошибок, поскольку можно забыть о вызове отдельных функций, что приведет к ошибкам времени выполнения, которые могут наступить из-за пустых или отсутствующих значений.
|
Класс CTrade на Python
|Класс CTrade, встроенный в MQL5
|
Операции с ордерами
|
order_open(self, symbol: str, volume: float, order_type: int, price: float, sl: float = 0.0, tp: float = 0.0, type_time: int = mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime = None, comment: str = "") -> bool
|OrderOpen
|Размещает отложенный ордер с указанными параметрами.
|
order_modify(self, ticket: int, price: float, sl: float, tp: float, type_time: int = mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime = None, stoplimit: float = 0.0) -> bool:
|OrderModify
|Меняет параметры отложенного ордера на указанные.
|
order_delete(self, ticket: int) -> bool
|OrderDelete
|Удаляет отложенный ордер.
|
Операции с позициями
|
position_open(self, symbol: str, volume: float, order_type: int, price: float, sl: float, tp: float, comment: str="") -> bool
|PositionOpen
|Открывает позицию с указанными параметрами.
|
position_modify(self, ticket: int, sl: float, tp: float) -> bool
|PositionModify
|Изменяет параметры позиции по указанному тикету.
|
position_close(self, ticket: int, deviation: float=float("nan")) -> bool
|PositionClose
|Закрывает позицию для указанного символа.
|
Дополнительные методы
|
buy(self, volume: float, symbol: str, price: float, sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool
|Buy
|Открывает длинную позицию с указанными параметрами.
|
sell(self, volume: float, symbol: str, price: float, sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool
|Sell
|Открывает короткую позицию с указанными параметрами.
|
buy_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|BuyLimit
|Открывает отложенный ордер типа Buy Limit с указанными параметрами.
|
sell_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|BuyStop
|Открывает отложенный ордер типа Sell Limit с указанными параметрами.
|
buy_stop(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|SellLimit
|Размещает отложенный ордер типа Buy Stop с указанными параметрами.
|
sell_stop(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|SellStop
|Размещает отложенный ордер типа Sell Stop с указанными параметрами.
|
buy_stop_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|Размещает отложенный ордер Buy Stop Limit с указанными параметрами.
|
sell_stop_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|Размещает отложенный ордер Buy Stop Limit с указанными параметрами.
Теперь откроем пару позиции и отложенных ордеров с помощью класса CTrade на Python.
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.Trade import CTrade from Trade.SymbolInfo import CSymbolInfo from datetime import datetime, timedelta if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() symbol = "EURUSD" m_symbol = CSymbolInfo(symbol=symbol) m_trade = CTrade(magic_number=1001, deviation_points=100, filling_type_symbol=symbol) m_symbol.refresh_rates() ask = m_symbol.ask() bid = m_symbol.bid() lotsize = m_symbol.lots_min() # === Market Orders === m_trade.buy(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask, sl=0.0, tp=0.0, comment="Market Buy Pos") m_trade.sell(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid, sl=0.0, tp=0.0, comment="Market Sell Pos") # expiration time for pending orders expiration_time = datetime.now() + timedelta(minutes=1) # === Pending Orders === # Buy Limit - price below current ask m_trade.buy_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Buy Limit Order") # Sell Limit - price above current bid m_trade.sell_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Sell Limit Order") # Buy Stop - price above current ask m_trade.buy_stop(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Buy Stop Order") # Sell Stop - price below current bid m_trade.sell_stop(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Sell Stop Order") # Buy Stop Limit - stop price above ask, limit price slightly lower (near it) m_trade.buy_stop_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Buy Stop Limit Order") # Sell Stop Limit - stop price below bid, limit price slightly higher (near it) m_trade.sell_stop_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Sell Stop Limit Order") mt5.shutdown()
Результат
Заключение
Торговые классы — это одно из полезных новшеств MQL5. Раньше нам приходилось писать все с нуля, что очень утомительно и заканчивалось множеством ошибок, как я уже объяснял ранее. В результате дополнения Python-пакета MetaTrader 5 библиотеками (модулями) на языке Python, которые очень схожи по синтаксису с используемыми в MQL5, разработчики получили возможность максимально эффективно применять те знания, которые они получили в процессе работы с MQL5, для работы с приложениями на Python.
Эти пользовательские Python-библиотеки помогают минимизировать проблему с отсутствием поддержки Intellisense: после добавления "Docstrings" в ваши функции и классы на Python текстовые редакторы смогут помочь документировать ваш код и подсвечивать параметры, что сделает процесс написания кода гораздо приятнее и легче. К примеру, внутри метода buy в классе CTrade представлено короткое описание функции.
class CTrade: # .... def buy(self, volume: float, symbol: str, price: float, sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool: """ Opens a buy (market) position. Args: volume: Trade volume (lot size) symbol: Trading symbol (e.g., "EURUSD") price: Execution price sl: Stop loss price (optional, default=0.0) tp: Take profit price (optional, default=0.0) comment: Position comment (optional, default="") Returns: bool: True if order was sent successfully, False otherwise """
Эта функция теперь будет описана в VS Code.
Проще говоря, данная статья служит в качестве документации к торговым классам для MetaTrader5, которые я разработал на языке программирования Python. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в разделе с обсуждениями.
Всего наилучшего!
Таблица приложений
|
Имя и путь до файла
|Описание и использование
|
Модули (библиотеки)
|Trade\AccountInfo.py
|Содержит класс CAccountInfo.
|Trade\DealInfo.py
|Содержит класс CDealInfo.
|Trade\HistoryOrderInfo.py
|Содержит класс CHistoryOrderInfo.
|Trade\OrderInfo.py
|Содержит класс COrderInfo.
|Trade\PositionInfo.py
|Содержит класс CPositionInfo.
|Trade\SymbolInfo.py
|Содержит класс CSymbolInfo.
|Trade\TerminalInfo.py
|Содержит класс CTerminalInfo.
|Trade\Trade.py
|Содержит класс CTrade.
|
Тестовые файлы
|accountinfo_test.py
|Скрипт для тестирования методов, предложенных в классе CAccountInfo.
|dealinfo_test.py
|Скрипт для тестирования методов, предложенных в классе CDealInfo.
|error_description.py
|Содержит функцию для описания ошибок и возвращения их кодов в виде человекочитаемых строк.
|historyorderinfo_test.py
|Скрипт для тестирования методов, предложенных в классе CHistoryOrderInfo.
|orderinfo_test.py
|Скрипт для тестирования методов, предложенных в классе COrderInfo.
|positioninfo_test.py
|Скрипт для тестирования методов, предложенных в классе CPositionInfo.
|symbolinfo_test.py
|Скрипт для тестирования методов, предложенных в классе CHistoryOrderInfo.
|terminalinfo_test.py
|Скрипт для тестирования методов, предложенных в классе CTerminal.
|main.py
|Скрипт для тестирования класса CTrade (можно считать это конечной версией торгового робота на Python).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/18208
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Опубликована статья Создание Python-классов для торговли в MetaTrader 5, аналогичных представленным в MQL5:
Автор: Omega J Msigwa
спасибо Вам большое! у вас очень полезная статья под будущие проекты...