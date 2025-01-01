Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoMarginModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginModeDescription Получает режим расчета маржи как строку. string MarginModeDescription() const Возвращаемое значение Режим расчета маржи в виде строки. MarginMode TradeAllowed