ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoMarginModeDescription 

MarginModeDescription

Получает режим расчета маржи как строку.

string  MarginModeDescription() const

Возвращаемое значение

Режим расчета маржи в виде строки.