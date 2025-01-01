ДокументацияРазделы
Получает наименование символа ордера.

string  Symbol() const

Возвращаемое значение

Наименование символа ордера.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).