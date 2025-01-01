ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoVolumeCurrent 

VolumeCurrent

Получает невыполненный объем ордера.

double  VolumeCurrent() const

Возвращаемое значение

Невыполненный объем ордера.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).