AskHigh

Получает максимальную цену Ask за день.

double  AskHigh() const

Возвращаемое значение

Максимальная цена Ask за день.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.

