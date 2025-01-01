ДокументацияРазделы
TypeDescription

Получает тип ордера как строку.

string  TypeDescription() const

Возвращаемое значение

Тип ордера как строка.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).