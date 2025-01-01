- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
Buy
Открывает длинную позицию с заданными параметрами.
|
bool Buy(
Параметры
volume
[in] Запрашиваемый объем позиции.
symbol=NULL
[in] Наименование торгового инструмента, по которому предполагается открыть позицию. Если символ не указан, то позиция откроется по текущему инструменту.
price=0.0
[in] Цена, по которой позиция должна быть открыта. Если цена не указана, то позиция откроется по текущей рыночной цене Ask.
sl=0.0
[in] Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).
tp=0.0
[in] Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).
comment=""
[in] Комментарий к позиции.
Возвращаемое значение
true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.
Примечание
Успешное окончание работы метода Buy(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultDeal().