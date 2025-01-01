- Login
FreeMarginCheck
Получает размер свободной маржи, которая останется после торговой операции.
double FreeMarginCheck(
Параметры
symbol
[in] Символ, по которому предполагается совершить торговую операцию.
trade_operation
[in] Тип торговой операции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Объем торговой операции.
price
[in] Цена торговой операции.
Возвращаемое значение
Размер свободной маржи, которая останется после торговой операции.