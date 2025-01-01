ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Торговые классы CSymbolInfo SwapModeDescription 

SwapModeDescription

Получает модель расчета свопа как строку.

string  SwapModeDescription() const

Возвращаемое значение

Модель расчета свопа как строка.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.