- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
OrderModify
Изменяет параметры отложенного ордера.
|
bool OrderModify(
Параметры
ticket
[in] Тикет ордера.
price
[in] Новая цена, по которой ордер должен быть исполнен (либо предыдущее значение, если изменение не нужно).
sl
[in] Новая цена, по которой сработает Stop Loss (либо предыдущее значение, если изменение не нужно).
tp
[in] Новая цена, по которой сработает Take Profit (либо предыдущее значение, если изменение не нужно).
type_time
[in] Новый тип ордера по истечению из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME (либо предыдущее значение, если изменение не нужно).
expiration
[in] Новый срок истечения отложенного ордера (либо предыдущее значение, если изменение не нужно).
stoplimit
[in] Новая цена, по которой будет выставлен Limit ордер при достижении ценой значения price. Указывается только для StopLimit ордеров.
Возвращаемое значение
true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.
Примечание
Успешное окончание работы метода OrderModify(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode().