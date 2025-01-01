ДокументацияРазделы
Получает информацию о наименовании компании.

string  Company() const 

Возвращаемое значение

Наименование компании.

Примечание

Наименование компании определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_COMPANY).