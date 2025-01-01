Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoCompany BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Company Получает информацию о наименовании компании. string Company() const Возвращаемое значение Наименование компании. Примечание Наименование компании определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_COMPANY). Name Path