Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoStopLoss TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex StopLoss Получает цену Stop Loss ордера. double StopLoss() const Возвращаемое значение Цена Stop Loss ордера. Примечание Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). PriceOpen TakeProfit