ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoStopLoss 

StopLoss

Получает цену Stop Loss ордера.

double  StopLoss() const

Возвращаемое значение

Цена Stop Loss ордера.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).