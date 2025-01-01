ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoMargin 

Margin

Получает размер зарезервированных залоговых средств.

double  Margin() const

Возвращаемое значение

Размер зарезервированных залоговых средств в валюте депозита.