Margin

Получает размер зарезервированных залоговых средств.

double Margin() const

Возвращаемое значение

Размер зарезервированных залоговых средств в валюте депозита.