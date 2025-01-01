ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 CAccountInfo StopoutMode 

StopoutMode

Получает режим задания минимального уровня залога.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE  StopoutMode() const

Возвращаемое значение

Режим задания минимального уровня залога из перечисления ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.