StopoutMode Получает режим задания минимального уровня залога. ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE StopoutMode() const Возвращаемое значение Режим задания минимального уровня залога из перечисления ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.